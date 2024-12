Sérgio Conceição, la nouvelle folie du FC Nantes ?

La période a beau s’y prêter, jamais les supporters du FC Nantes n’auraient osé écrire le nom de Sérgio Conceição sur leur liste au père Noël. Le Portugais fait en effet partie des (très) rares entraîneurs à faire l’unanimité du côté de la Jonelière depuis deux décennies. Même Antoine Kombouaré a vu son crédit glané via la victoire en coupe de France et l’épopée européenne s’éroder ces dernières semaines et pourrait prendre la porte au prochain faux pas. Et s’il reste beaucoup de si, Ouest France affirme que l’ancien de Porto fait partie des candidats à sa succession. Un potentiel retour qui a de quoi faire saliver, sans manquer d’interroger sur sa viabilité et le risque de vivre encore dans le passé.

Retour vers un passé glorieux

Sur le papier, voir l’actuel dix-septième de Ligue 1 s’offrir les services d’un entraîneur au statut désormais bien établi constituerait tout de même un très joli coup, surtout quand L’Équipe affirme que West Ham et Everton sont également sur le dossier. Un technicien qui connaît parfaitement la maison et le contexte forcément particulier du FC Nantes. Arrivé au chevet d’un FCNA avant-dernier de Ligue 1 (tiens, tiens) en décembre 2016, Conceição l’avait alors emmené jusqu’à la septième place du championnat, à quelques encablures de l’Europe. Le meilleur classement du club dans l’élite depuis 2004 et sans nul doute une – trop courte – période dorée pour tous les habitués de la Beaujoire.

Pire encore, le club n’a jamais trouvé la paix sur son banc depuis son départ, voilà plus de sept ans. À l’exception peut-être du premier passage d’un Antoine Kombouaré aujourd’hui dans le dur et privé de victoire depuis le 31 août. Entre temps, Conceição a mis du respect sur son nom, fort de trois titres de champions du Portugal et quatre coupes à la tête des Dragões. Au point d’être cité sur les tablettes de plusieurs clubs d’un autre standing, à l’image de l’OM cet été, une opportunité sur laquelle il ne s’est pas rué, laissant le champ libre à la venue de Roberto De Zerbi. C’est dire si le voir débarquer à Nantes quelques mois plus tard serait une surprise, autant qu’une prise inattendue pour les Canaris. Mais pourrait-elle réellement solutionner les difficultés chroniques d’un club au fonctionnement toujours aussi erratique ?

Kita compatible ?

Pour répondre à cette question, « Serge Conception » a au moins l’avantage de sa relation avec le président du club. « En privé, j’ai toujours exprimé mon admiration pour Waldemar Kita, l’homme qui m’a donné cette opportunité de montrer mon travail sur la grande scène qu’est la Ligue 1 », écrivait-il dans un long message d’adieu publié lors de son départ, en juin 2017. Depuis, le coach a gardé une place à part dans l’estime du patriarche des Kita, qui conserve une photo de son ancien technicien dans son bureau. Attention toutefois à ce que l’environnement du club ne devienne pas une nouvelle fois toxique, surtout au vu de l’attachement de Franck Kita pour Antoine Kombouaré.

Autre atout dans la manche de Conceição : son estime pour le club, que les supporters lui rendent bien. « Ce que j’ai contribué au FC Nantes me laisse partir de conscience tranquille, assurait-il encore dans son message. Nous avons lancé des bases pour un avenir plus professionnel pour ce club. Malgré un palmarès impressionnant, nous étions dépassés par un monde du foot de plus en plus compétitif. Aujourd’hui, le FC Nantes est en effet un club attractif. » Pas sûr que les Canaris aient vraiment suivi la voie dans l’intervalle, retombant inlassablement dans leurs éternels travers. Faire une nouvelle fois appel à un ancien entraîneur ferait d’ailleurs peser l’inévitable risque de continuer à vivre dans le passé. Et dans le meilleur des cas, comment imaginer dans ce contexte que ce second mandat soit mieux qu’un remède temporaire, même s’il s’avérait aussi efficace que la première fois ?

