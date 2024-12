Pas la peine de le critiquer : Luis Enrique ne fait que son métier

Tête de proue désormais incontestée de ce PSG débarrassé de ses encombrantes stars, Luis Enrique se retrouve au cœur de la tourmente au moment où les résultats flanchent et où le jeu pratiqué interroge. Cette situation ne saurait étonner personne, tant le technicien espagnol est fidèle à lui-même depuis son arrivée dans la capitale.

Elle aura attendu les toutes dernières heures du mois, mais elle est désormais bien là, concrète : dans la foulée de son triste nul contre Nantes samedi, le Paris Saint-Germain s’est offert sa traditionnelle crise de novembre. Soporifique à l’extrême face aux Canaris, le club de la capitale a vu resurgir de vieux démons qu’il ne connaît que trop bien. Quelques semaines seulement après la prolongation d’un entraîneur qu’il se voyait bien garder aux manettes sur le long terme, voilà que l’heureux élu se retrouve questionné de toutes parts. Et tout ça alors même que l’Espagnol ne fait qu’appliquer ses éternels principes, ni plus ni moins.

Le coup de la panne

Déjà auteur d’un parcours cahin-caha en Ligue des champions, une nouvelle fois illustré sur la pelouse du Bayern Munich en début de semaine, le PSG a cette fois vu déborder ses carences jusqu’en Ligue 1. Plutôt maîtres de leur sujet dans le giron hexagonal depuis le mois d’août, les Rouge et Bleu n’ont certes toujours pas perdu. Mais face à un Nantes en perdition venu uniquement pour défendre, ils ont largement déçu. Mis à part quelques occasions vendangées (une triste habitude désormais) au fil de la première demi-heure, les courageux qui avaient bravé le froid n’en ont pas vraiment eu pour leur argent au Parc des Princes. Des redoublements de passes interminables, un Vitinha à plus de 180 ballons touchés, une possession de balle historique, mais pas la moindre accélération, y compris dans les dernières minutes d’une partie bel et bien bloquée.

84 – Le Paris SG a établi un nouveau record de possession sur un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (soit 2006/07) avec 84.1%. Monopolisation. #PSGFCNA pic.twitter.com/1x6MHVzyhy — OptaJean (@OptaJean) November 30, 2024

« Je crois que nous avons fait un match complet en ce qui concerne la création d’occasions, la manière dont nous avons défendu. Nous n’avons qu’un seul chemin : c’est celui d’insister, insister, insister jusqu’au bout, affirmait encore et toujours devant la presse Luis Enrique, apparu très agacé au coup de sifflet final, en éclatant une gourde d’un coup de pied. Je crois que je me suis comporté comme d’habitude. À la fin, j’ai eu besoin de me défouler une seconde. » Simple épiphénomène ou illustration d’une frustration grandissante face aux limites de la méthode invariable appliquée ces derniers mois ? « C’est inexplicable », poursuivait l’Espagnol, assurant n’avoir jamais connu telle série négative dans sa carrière. Mais ne comptez pas sur lui pour changer son fusil d’épaule : « Nous avons fait nos devoirs pour l’examen. Mais la note n’est pas suffisante. »

Qui est surpris ?

S’il a récemment fait le choix de s’enticher du technicien jusqu’en 2027, le PSG l’a forcément fait en connaissance de cause. Depuis ses débuts sur un banc, l’intéressé n’a jamais dévié de ses préceptes, que ce soit d’un point de vue tactique ou managérial. Et qu’importe si cela signifie se passer de Lionel Messi pour une soirée au risque de perdre son vestiaire à Barcelone, ou parasiter une fin de saison avec la question du cas Kylian Mbappé à Paris. Pour ce qui est du spectacle proposé, il est là aussi impossible de jouer les étonnés en faisant comme si ce désormais fameux huitième de finale de Coupe du monde entre l’Espagne et le Maroc n’avait jamais existé.

La direction parisienne a voulu du Luis Enrique, elle est servie. Depuis son débarquement au pied de la tour Eiffel, l’ancien boss de la Roma s’est attelé à se faire une place au centre du projet, a distillé son obsession du contrôle permanent, et n’a jamais hésité à défendre ses idées corps et âme, quitte à choquer. Comme après la déroute à Newcastle à l’automne 2023 : « Il n’y avait aucun problème avec l’attitude de mes joueurs. Peut-être que vous avez vu un autre match. L’attitude était optimale. Le résultat est juste, mais le score excessif. Je suis content avec ce que les joueurs ont fait à part dans les 30 derniers mètres. »

Que cela plaise ou non aux différentes composantes du club, supporters compris, ce dernier a exactement ce pour quoi il a signé, l’efficacité (offensive comme défensive) en moins. Selon L’Équipe, certains joueurs auraient fait part de leur mécontentement en interne, à l’instar de Presnel Kimpembe ou Ousmane Dembélé, qui avait déjà été écarté lors du déplacement à Arsenal, début octobre. Pour autant, voir Enrique dévier de sa trajectoire reste impensable et il va falloir faire avec. Y compris le principal intéressé, pour qui attirer les foudres devant les difficultés chroniques de son équipe n’est que logique, après avoir tout fait pour capter la lumière. À tout le monde désormais de s’accommoder de la situation, pour le meilleur comme pour le pire.

