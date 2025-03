Fabrice Fiorèse réagit à l’apparition de son nom sur les banderoles parisiennes

De génération en génération.

Victime collatérale des banderoles des ultras parisiens à l’intention d’Adrien et de Véronique Rabiot lors du Classique (3-1), Fabrice Fiorèse a réagi dans l’émission Rothen s’enflamme sur la balle perdue qui l’a visiblement bien touché. Cité dans une banderole se moquant du père décédé d’Adrien Rabiot, l’ancien Parisien a déjà connu l’hostilité du Parc des Princes à son égard. Il fait partie de la liste des traîtres étant passé de la capitale à la cité phocéenne comme Lorik Cana, Gabriel Heinze, Frédéric Déhu et donc Adrien Rabiot.

Blessé et empathique envers Rabiot

Premièrement, Fabrice Fiorèse s’agace que le temps n’ait pas estompé la haine des Parisiens envers lui : « Moi, en tout cas, ce qui me rend fou aujourd’hui, c’est que 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole pareille », s’indigne-t-il. Il explique ensuite qu’il ne s’habituera jamais : « Malheureusement, moi, ça me touche énormément. Adrien, c’est un gamin, et on est toujours pareils, on est des êtres humains. »

Enfin, il condamne la lâcheté de ces actes : « Moi, j’aimerais bien voir les gens qui ont écrit ça pour voir s’ils n’ont pas fait des choix dans leur vie et s’ils les ont assumés. Parce que si c’est jeter toute cette haine sur une banderole, c’est trop facile. »

⚡ Fabrice Fiorèse, qui a joué pour l'OM et le PSG, témoigne après les banderoles contre Rabiot : "Ca me touche énormément pour Adrien Rabiot. Ce qui me rend fou, c'est que 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une banderole !" pic.twitter.com/9QTy5rwLBx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2025

Elle était plus belle, l’époque où les joueurs réglaient directement ces ressentiments…

Véronique Rabiot : « Tout le monde a peur du PSG »