Pourquoi le PSG jouera son 16e de Coupe un lundi

Monday night football !

Le tirage au sort des 16es de la Coupe de France a placé le Paris FC sur la route du tenant du titre, le Paris Saint-Germain. La programmation détaillée n’est pas encore connue, mais on sait d’ores et déjà que ce derby se jouera le lundi 12 janvier. En cause : le Trophée des champions, programmé le jeudi 8 janvier au Koweït, à 5 000 kilomètres de l’Hexagone. Impossible de jouer le samedi 10 ou le dimanche 11, comme prévu par le calendrier, dans ces conditions. La LFP avait prévenu, en amont du tirage, que le PSG jouerait donc le lundi soir en cas de qualification.

Le PFC ne sera pas déboussolé, lui qui jouait parfois sur ce créneau la saison passée en Ligue 2. Autre enseignement : l’Olympique de Marseille, l’autre club concerné par le Trophée des champions, jouera le mardi soir contre Bayeux, l’un des derniers rescapés de la R1.

Les 14 autres rencontres se disputeront lors du week-end.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée