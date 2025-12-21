S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 16es

Pourquoi le PSG jouera son 16e de Coupe un lundi soir

QB
Pourquoi le PSG jouera son 16e de Coupe un lundi

Monday night football !

Le tirage au sort des 16es de la Coupe de France a placé le Paris FC sur la route du tenant du titre, le Paris Saint-Germain. La programmation détaillée n’est pas encore connue, mais on sait d’ores et déjà que ce derby se jouera le lundi 12 janvier. En cause : le Trophée des champions, programmé le jeudi 8 janvier au Koweït, à 5 000 kilomètres de l’Hexagone. Impossible de jouer le samedi 10 ou le dimanche 11, comme prévu par le calendrier, dans ces conditions. La LFP avait prévenu, en amont du tirage, que le PSG jouerait donc le lundi soir en cas de qualification.

Le PFC ne sera pas déboussolé, lui qui jouait parfois sur ce créneau la saison passée en Ligue 2. Autre enseignement : l’Olympique de Marseille, l’autre club concerné par le Trophée des champions, jouera le mardi soir contre Bayeux, l’un des derniers rescapés de la R1.

Les 14 autres rencontres se disputeront lors du week-end.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Maroc-Comores (2-0)
Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)
06
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!