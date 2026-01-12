S’abonner au mag
  • France
  • Première Ligue

Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année

MH
Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année

La Première Ligue a passé un cap. Sur la phase aller, 137 683 spectateurs et spectatrices se sont déplacé⋅es dans les stades, soit 2 086 personnes par match. Un bond de +33 % par rapport à la saison passée. Notamment à Nantes, où Nantes-PSG (16 847), Nantes-OM (17 491) et Nantes-Paris FC (13 454) ont rempli la Beaujoire, pendant que Lens-PSG (10 712) faisait vibrer Bollaert. Les grands stades, longtemps fantasmés, deviennent enfin une habitude.

Même la télé commence à s’y mettre

Dans les gradins, mais aussi sur les écrans. Les audiences TV suivent la courbe : 733 672 téléspectateurs cumulés, soit 16 674 par match, contre à peine 9 000 l’an dernier. Les affiches avec OL Lyonnes cartonnent : Lens, Saint-Étienne et Le Havre dépassent toutes les 40 000 téléspectateurs. Au classement des affluences moyennes, Nantes (5 776), Lyon (5 001) et Lens (4 277) mènent la danse.

Ligue 1+ devrait se pencher sur le dossier !

Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!