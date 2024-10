Le match entre Nantes et le PSG bat un record d'affluence pour un match d'Arkema Première League

Plus de monde qu’à Monaco.

Les féminines du FC Nantes se souviendront de leur première à la Beaujoire. 16 847 spectateurs ont assisté à leur rencontre face au PSG ce samedi soir, c’est tout simplement le record d’affluence d’un match de D1 en dehors des matchs entre Lyon et le PSG. Ce match signe la cinquième affluence de l’histoire de la division, avant détenu par Guingamp lors d’un match face à Lyon en 2011.

Un but précoce de Grace Geyoro (0-1, 3e) à la suite d’un centre d’Elimbi Gilbert a gâché la fête des Nantaises, pas loin de rivaliser avec les Parisiennes pour leur première saison dans l’élite. « On n’est pas loin d’avoir fait ce qu’on voulait faire, réagissait après la rencontre Nicolas Chabot, le coach nantais. Ca aurait été la soirée parfaite si on avait réussi à marquer ce petit but et enflammer la Beaujoire. […] J’ai l’impression que ce qu’on a proposé sur le terrain, c’est la meilleure façon d’emmener du monde au stade. »

En D2 la saison dernière, l’équipe nantaise avait battu son record d’affluence avec 2200 personnes, dans son stade Marcel-Saupin.

16 847 spectateurs présents à La Beaujoire ce soir pour cette grande première des féminines ! Sacrée performance du club nantais ! pic.twitter.com/KHwfhqsrQp — Anna Carreau (@annacarreau) October 12, 2024

Le jeu à la nantaise existe encore.

À la Beaujoire, les féminines de Nantes font l'histoire