Il y a certaines anecdotes dont on ne se lasse pas.

Dans son édition de mardi, L’Équipe publie une interview de Ronaldinho, qui vient d’avoir 45 ans. Et au milieu de nombreuses banalités sur sa carrière et le PSG, le champion du monde 2002 raconte aussi sa victoire en finale de Ligue des champions avec le Barça, en 2006, contre Arsenal (2-1) : « C’est l’autre trophée qui marque avec la Coupe du monde et mon Ballon d’or. Ça arrivait comme un troisième grand titre. Et en plus, c’était à Paris (au Stade de France, NDLR). On avait fait une très belle fête après ! […] J’avais fait une partie de la soirée en short, en maillot et en crampons au resto et en boîte de nuit ! Ludo (Giuly) est un mec que j’adore. Chaque fois qu’on est ensemble, on passe des moments très agréables. Il est super. Il aime la vie aussi. »

« Le vin, c’est la vie »

Sa vie aujourd’hui ? « Je voyage beaucoup. […] J’ai monté des écoles de foot pour les enfants à travers le monde. […] Je fais de la musique au Brésil. J’ai beaucoup de projets dans le vin avec mon ami Fabio Cordella en Italie et dans le monde. […] C’est une autre passion. Je suis content car les gens aiment bien notre production. Le vin, c’est la vie. Et j’ai toujours aimé la vie ! »

Tout se passe comme prévu, donc.

