Ferran Torres et le Barça bouffent le Real Betis

Real Betis 3-5 FC Barcelone

Buts : Antony (6e) et Llorente (85e) pour les Verdiblancos // Torres (11e, 13e, 40e), Bardghji (31e) et Yamal (SP, 59e) pour les Blaugrana

Petite vibe Manchester City-Fulham en Liga.

Dans un monde encore pas si lointain, Ferran Torres était considéré comme un semi-flop au Barça, ou du moins comme un joueur dont le talent était parfois gâché par une certaine maladresse et un manque de confiance. Les années ont passé, et force est de constater que l’ancien joueur de Valence a beaucoup grandi : auteur d’un triplé lors de la drôle de victoire face au Real Betis ce samedi (3-5), Torres est aujourd’hui le meilleur buteur du Barça en 2025-2026 (13 buts toutes compétitions confondues) et deuxième au classement des buteurs en Liga (11 buts, derrière Kylian Mbappé, bien sûr).

Frayeur en fin de match

Celui qui se fait surnommer « le Requin » a littéralement dévoré les Sévillans en première période : trois frappes cadrées et trois buts en 40 minutes, alors que les Catalans avaient pourtant été cueillis à froid dès la sixième minute par Antony (1-0, 6e). Trouvé en retrait par Jules Koundé sur l’égalisation (1-1, 11e), Torres réussit à placer une superbe reprise de volée pour convertir un centre de Roony Bardghji (1-2, 13e). Le jeune joueur suédois fait ensuite parler la poudre d’un tir puissant (1-3, 31e), avant de laisser à Ferran le soin de signer un triplé d’une frappe à distance déviée (1-4, 40e).

En seconde période, Lamine Yamal remet une pièce dans la machine sur penalty, après une faute de main franchement pas évidente de Marc Bartra (1-5, 59e). Insistant malgré l’écart au tableau d’affichage, le Betis a réduit l’écart sur corner en fin de match via Diego Llorente (2-5, 85e) et Cucho Hernández sur penalty (3-5, 90e) à la suite d’une faute grossière de Jules Koundé. Malgré une fin de match carnavalesque, le Barça évite la remontada.

Au classement de la Liga, Barcelone occupe la tête avec 40 points. Le Real Madrid, qui doit affronter le Celta de Vigo ce dimanche, compte quatre unités de retard. Le Betis est cinquième avec 24 points.