Manchester City résiste au come-back de Fulham dans la folie

Fulham 4-5 Manchester City

Buts : Smith Rowe (45e+2), Iwobi (57e) et Chukwueze (72eet 78e) pour les Cottagers // Haaland (17e), Reijnders (37e), Foden (44e et 48e) et Berge (CSC, 54e) pour les Skyblues

OUATEUGAME.

Un deuxième doublé en quatre jours pour Phil Foden, une lucarne du Phil, Erling Haaland qui passe le cap des 100 buts en Premier League, une pluie bien dégueu, un come-back splendide, voilà ce qu’a proposé ce Fulham-Manchester City.

Le mur du 100 pour Haaland

Les visiteurs se sont fait peur quand Samuel Chukwueze s’est réveillé. City menait alors 5-1, Erling Haaland, resté muet lors de ses trois derniers matchs, était devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts en Premier League. Il ne lui a fallu que 111 matchs !

Le Cyborg (il mérite son surnom, là) a également offert de jolies passes décisives, une pour Tijjani Reijnders, une pour Phil Foden. Pep Guardiola allait attendre tranquillement le match d’Arsenal, mais l’ancien de Villarreal y est allé de son doublé. Et Fulham a mis la pression sur City, jusqu’à un joli sauvetage de Joško Gvardiol sur sa ligne (90e+9). Manchester s’impose pour la 19e fois d’affilée contre Fulham, qui était quand même une des meilleures défenses du championnat avant la rencontre.

IL EST LÀ : LE 100ÈME BUT D'ERLING HAALAND EN PREMIER LEAGUE 🤖 Le tout en seulement 111 matches 🤯#FULMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/QLUNQJpQjn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 2, 2025

Dans le même temps, Everton de l’incroyable Jack Grealish est allé s’imposer à Bournemouth et le doubler au classement, passant de la 14e à la 9e place (1-0). L’Anglais marque son deuxième but de la saison.

La soirée était skyblue.

