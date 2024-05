Bernd Leno va-t-il donner un coup de main à Arsenal dans la course au titre ?

Il faut toujours rester en bons termes avec ses exs.

Le duel pour le titre en Premier League touche à sa fin, et Manchester City semble tenir le bon bout : si les Skyblues accusent un retard d’un point sur Arsenal, ils disposent également d’un match en moins par rapport aux Gunners. Mais ces derniers pourraient bénéficier d’un coup de pouce inattendu lors du match des Citizens de ce samedi face à Fulham. Le portier des Cottagers, Bernd Leno, a avoué avoir reçu des messages de joueurs d’Arsenal lui suppliant de faire mordre la poussière aux hommes de Guardiola.

« Je suis concentré sur notre club et notre performance, a lancé celui qui a gardé les cages des Gunners de 2018 à 2022. Mais si nous prenons des points à City, je pense que beaucoup de gars d’Arsenal vont m’envoyer un message. Certains m’en ont même déjà envoyé et je leur ai dit de ne pas s’inquiéter, qu’on va se donner à 100% parce qu’on veut finir notre dernier match à domicile de manière positive. » Mais la bonne volonté de l’ancien gardien d’Arsenal pourrait ne pas suffire si Arsenal échouait à battre Manchester United à Old Trafford ce dimanche.

Full focus on our performance. 📈#FULMCI — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 10, 2024

En parlant d’exs, Fulham devrait se méfier de son propre défenseur, Tosin Adarabioyo, qui a passé dix-sept ans à City.