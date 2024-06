Des dépenses importantes pour la Premier League contre ses clubs sur le terrain judiciaire

L’arroseur arrosé.

Cette saison de Premier League a été marquée par diverses sanctions de la part de l’instance envers les clubs anglais. Everton et Nottingham Forest ont par exemple été punis d’un retrait de points au classement : dix pour le club de la Mersey et quatre pour Forest. La première division anglaise se bat en tout cas pour essayer de faire respecter ses règles en matière de dépenses et les frais juridiques engagés ne font que grimper, selon le Times.

Cette saison, la Premier League aurait dépensé un peu plus de 30 millions d’euros afin de combattre les dérives de ses clubs. La poursuite judiciaire aurait par exemple coûté environ 6 millions d’euros à l’instance, mais ce sont surtout les procédures à l’encontre de Manchester City, le champion d’Angleterre accusé de multiples infractions, qui sont les plus coûteuses : plus de 25 millions d’euros, et ce n’est pas terminé. La prochaine saison annonce des dépenses encore plus importantes dans ces affrontements judiciaires, le club mancunien ayant décidé de répliquer en attaquant la PL à son tour.

Qui pour leur enlever leur liberté de dépenser ?

