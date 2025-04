Le Real Madrid de Mbappé ne court pas beaucoup et ça commence à se voir

Sacrée perf.

Carlo Ancelotti a beau répéter que son équipe n’a pas besoin de courir plus que l’adversaire pour gagner, les chiffres des quarts de finale allers de la Ligue des champions lui donnent tort. Selon TNT Sport et les chiffres donnés par l’UEFA, le Real Madrid est tout simplement l’équipe ayant parcouru le moins de distance parmi les huit encore en lice : 101,2 kilomètres contre 113,6 pour Arsenal, son bourreau du soir, et jusqu’à 125,6 kilomètres pour l’Inter.

Esto dato que nos proporciona @tntsports resumen perfectamente la situación del #Madrid. 📌 Es el equipo que menos KM (101,2) ha recorrido en los cuartos de final de #UCL ➡️ Hasta 12,7 KM menos que su rival a batir, el #Arsenal de Mikel Arteta. pic.twitter.com/Sw5MYgzaAg — Álvaro (@alvarosnchz1) April 10, 2025

Le Real est, selon le quotidien madrilène Marca, l’équipe qui n’a jamais couru plus que son adversaire lors de ses derniers matchs de C1. Y compris face à un Manchester City loin de ses standards habituels cette saison. Pourtant, cette fois-ci, l’écart s’est révélé trop important, et Ancelotti ne pourra plus se reposer uniquement sur des exploits individuels.

Kylian Mbappé est l’attaquant qui parcourt le moins de kilomètres par match

Jusqu’ici, les individualités (Bellingham, Vinícius, Mbappé, Rodrygo) masquaient ce déficit d’effort collectif par des exploits offensifs. Mais mardi, à l’Emirates, l’écart était trop grand. Près de 13 kilomètres de moins parcourus, soit presque un semi-marathon d’écart avec le Bayern, qui a également perdu.

🇪🇸 Le Real Madrid, un déficit de dépense physique qui commence à peser lourd ! Le trident offensif du club merengue est celui qui court le moins en Ligue des Champions, et de très loin ! Mbappé et Vinicius Jr. sont même les deux offensifs de "grands clubs" qui court le moins… pic.twitter.com/KaDJjKjFld — Data'Scout (@datascout_) April 9, 2025

Dans le secteur offensif, on constate que cette saison en Ligue des champions, trois des cinq attaquants qui ont le moins parcouru de kilomètres jouent au Real Madrid. Mbappé, Vinícius et Rodrygo occupent respectivement les première, deuxième et quatrième places des attaquants qui ont le moins couru depuis le début de la compétition.

Bon courage pour la remontada.

