L’UEFA sanctionne Lille et quatre autres clubs

Les punitions de Noël.

L’UEFA a prononcé mercredi des sanctions à l’encontre de cinq clubs. Sont concernés Bayern Munich, l’Eintracht Francfort, le LOSC, le Maccabi Tel-Aviv et le Sporting Portugal. Le club le plus sévèrement sanctionné est le champion d’Allemagne, qui écope d’un huis clos partiel pour son prochain match à domicile, avec la fermeture partielle de la tribune Sud, ainsi que d’amendes supplémentaires s’élevant à un total de 116 000 euros (en Ligue des champions).

Ces sanctions font suite à l’utilisation massive de pyrotechnie lors du match à domicile contre le Sporting le 9 décembre, ainsi qu’à des affrontements entre certains supporters bavarois et les forces de sécurité lors du match à l’extérieur contre Arsenal en novembre.

Francfort et le Sporting également privés de supporters

L’Eintracht Francfort devra se passer de ses supporters en déplacement lors de son prochain match à l’extérieur dans la compétition, après une importante utilisation de pyrotechnie, des dégradations causées dans les toilettes visiteurs et des jets d’objets de la part de ses supporters lors du match de Ligue des champions à Barcelone. Le club a également été condamné à une amende de 38 000 euros.

Lille doit, pour sa part, payer une amende de 10 000 euros en raison de l’utilisation de feux d’artifice et se voit en outre infliger une interdiction de vente de billets pour un match à l’extérieur avec sursis. Le Maccabi Tel-Aviv a été condamné à une amende de 20 000 euros pour comportement raciste et discriminatoire de ses supporters lors du match de Ligue Europa disputé sur le terrain du VfB Stuttgart. Le Sporting Portugal devra s’acquitter d’une amende de 40 000 euros et, à l’instar de Francfort, sera privé de billets pour ses supporters lors de son prochain déplacement international.

À l’UEFA, certains cadeaux de Noël sont déjà prêts…

