Saluts nazis, insultes et tentatives d’agression de la part de supporters lillois à Berne

La nausée.

Alors que Lille est reparti de Berne avec une défaite contre les Young Boys en Ligue Europa ce jeudi soir (0-1), le pire s’est déroulé en dehors du rectangle vert.

Saluts nazis et tentatives d’agression d’un groupe de gauche

Comme le rapporte le média local Berner Zeintung, plusieurs incidents impliquant des supporters du LOSC ont eu lieu en marge de la rencontre. Sur le marché de Noël, des individus identifiés comme Lillois ont insulté la foule et multiplié les saluts nazis.

Déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs d’entre eux avaient pris pour cible la Reitschule, un centre culturel autogéré marqué à gauche. Selon la police cantonale, une altercation aurait eu lieu dans l’enceinte du bâtiment.

Si aucune plainte n’a été déposée, le groupe antifasciste AG Antifa Bern a publié un communiqué le lendemain faisant état de « supporters de football d’extrême droite de Lille » s’étant fait remarquer par « des symboles d’extrême droite, un comportement agressif et des tentatives d’agression ». Le groupe avait initialement prévu une manifestation jeudi, qu’il a annulée après l’incident.

Des affrontements avec les forces de l’ordre

À quelques heures du match, des affrontements ont aussi eu lieu avec les forces de l’ordre : certains supporters lillois ont lancé des feux d’artifice vers les policiers, qui ont riposté par des tirs de balle en caoutchouc, sans blessés à déplorer.

Loin d’être des débordements isolés, ces incidents sont le symptôme d’un mal profond qui gangrène les tribunes lilloises : déjà en novembre, des supporters du club nordiste s’étaient fait remarquer par des comportements violents et des chants fascistes.

