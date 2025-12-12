S’abonner au mag
  • C3
  • J6

Saluts nazis, insultes et tentatives d’agression de la part de supporters lillois à Berne

CMF
Saluts nazis, insultes et tentatives d&rsquo;agression de la part de supporters lillois à Berne

La nausée.

Alors que Lille est reparti de Berne avec une défaite contre les Young Boys en Ligue Europa ce jeudi soir (0-1), le pire s’est déroulé en dehors du rectangle vert.

Saluts nazis et tentatives d’agression d’un groupe de gauche

Comme le rapporte le média local Berner Zeintung, plusieurs incidents impliquant des supporters du LOSC ont eu lieu en marge de la rencontre. Sur le marché de Noël, des individus identifiés comme Lillois ont insulté la foule et multiplié les saluts nazis.

Déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs d’entre eux avaient pris pour cible la Reitschule, un centre culturel autogéré marqué à gauche. Selon la police cantonale, une altercation aurait eu lieu dans l’enceinte du bâtiment.

Si aucune plainte n’a été déposée, le groupe antifasciste AG Antifa Bern a publié un communiqué le lendemain faisant état de « supporters de football d’extrême droite de Lille » s’étant fait remarquer par « des symboles d’extrême droite, un comportement agressif et des tentatives d’agression ». Le groupe avait initialement prévu une manifestation jeudi, qu’il a annulée après l’incident.

Des affrontements avec les forces de l’ordre

À quelques heures du match, des affrontements ont aussi eu lieu avec les forces de l’ordre : certains supporters lillois ont lancé des feux d’artifice vers les policiers, qui ont riposté par des tirs de balle en caoutchouc, sans blessés à déplorer.

Loin d’être des débordements isolés, ces incidents sont le symptôme d’un mal profond qui gangrène les tribunes lilloises : déjà en novembre, des supporters du club nordiste s’étaient fait remarquer par des comportements violents et des chants fascistes.

Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
110
50
21
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!