Le président des Wolves se fait remonter les bretelles par ses supporters

Wolverhampton s’enlise un peu plus chaque week-end. Après une nouvelle défaite à domicile ce lundi face à Manchester United (1-4), les Wolves stagnent à la dernière place du classement de Premier League, avec deux points après 15 journées. Interrogé par la BBC, le président chinois Jeff Shi a avoué qu’il n’était « pas un expert » pour gérer un club de football. « Peut-être qu’on a vendu trop de joueurs. C’est une tâche de reconstruire une équipe, et la Premier League est très difficile. »

Sa déclaration a fait réagir plus d’un supporter sur les réseaux sociaux : « Pourquoi est-il aux commandes s’il n’est pas un expert ? »… « Sortez ce type délirant de notre club »… « Il fait ce travail depuis près d’une décennie et est bien payé, cette excuse de “je ne connais pas le football” ne tient plus », s’agacent les fans des Wolves.

Loyal Wolves fans protesting against the club's ownership outside the stadium after tonight's match against Man United kicked off. They were singing about Jeff Shi and Fosun. And Esports. They want change. pic.twitter.com/ASJt85jNjz — Tim Spiers (@TimSpiers) December 8, 2025

Des joueurs majeurs pas remplacés

Avec les départs de Matheus Cunha et de Rayan Aït-Nouri cet été, Wolverhampton a achevé de vendre les bijoux de famille. Ces dernières années, Raúl Jiménez, Diogo Jota, Pedro Neto ou encore Adama Traoré sont partis sans vraiment être remplacés, et on le voit sur le terrain.

« Nous étions en demi-finales de la FA Cup et quart-de-finalistes de Ligue Europa il y a quatre ou cinq ans. C’est dur pour les fans, j’ai de l’empathie » assure le président de la lanterne rouge de Premier League, qui a tenu à conforter son entraîneur Rob Edwards sur le banc : « Je peux garantir à 95% qu’il sera là pour encore deux ou trois ans. »

Prochaine défaite à venir sur la pelouse du leader Arsenal samedi.

