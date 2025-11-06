S’abonner au mag
  Pays-Bas
  Ajax Amsterdam

Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges

Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges

Avoir le choix reste un luxe.

L’Ajax Amsterdam a signé ce mercredi soir sa quatrième défaite en autant de rencontres en Ligue des champions face à Galatasaray (0-3). Quatorze buts encaissés, un petit inscrit, une dernière place en C1 et une quatrième position en championnat, réduisant à la fois les espoirs du titre qui échappe au club depuis trois saisons et l’avenir de John Heintinga sur le banc du club.

Selon le quotidien néerlandais AD, Erik ten Hag se serait entretenu cette semaine avec le directeur technique de l’Ajax, Alex Kroes. Ce dernier aurait fait du technicien sa priorité, lui qui était notamment sur le banc du club néerlandais lors de leur belle épopée en C1 lors de la saison 2018-2019, où les coéquipiers de Frenkie de Jong avaient atteint les demi-finales. Depuis son licenciement expéditif avec le Bayer Leverkusen en septembre dernier, il est en tout cas libre comme l’air.

Un club de Premier League aussi sur le coup ?

Mais pas si vite ! L’Ajax n’est pas la seule équipe en crise à penser à Ten Hag. Selon The Athletic, le coach de 55 ans est aussi sur les tablettes de Wolverhampton, lanterne rouge de Premier League. Depuis le départ de Vítor Pereira, licencié le week-end dernier, après l’énième déroute face à Fulham (3-0), les Wolves restent dans l’attente d’un successeur à l’entraîneur portugais et voudraient bien faire de Ten Hag leur bouée de sauvetage.

À lui de choisir la bonne lanterne.

Osimhen voit triple avec Galatasaray, l’Inter gagne sans convaincre contre Almaty

