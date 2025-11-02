Wolverhampton n’a plus d’entraîneur

Il n’y a plus de loup dans la bergerie.

Défait par Fulham samedi (3-0), Wolverhampton se retrouve désormais sans entraîneur, puisque son technicien portugais, Vítor Pereira, a été licencié ce dimanche matin. Derniers de Premier League, les Wolves affichent surtout l’un des pires bilans d’Europe, avec deux nuls seulement en dix journées de championnat, 7 buts marqués et 22 encaissés.

Arrivé au mois de décembre 2024 après une pige à Al-Shabab (Arabie saoudite), Pereira avait réussi à maintenir Wolverhampton – déjà mal embarqué. La deuxième saison aura malheureusement été fatale.

Reste à savoir si Jorge Mendes trouvera un compatriote à refourguer aux Wolves.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère