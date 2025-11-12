Wolverhampton chipe son nouveau coach en Championship

Retour à la maison.

Dix jours après le limogeage de Vitor Pereira, Wolverhampton a annoncé ce mercredi la nomination de Rob Edwards au poste d’entraineur. Un retour en terrain connu pour l’ex-défenseur gallois, qui a évolué chez les Wolves entre 2004 et 2008 (111 matchs), avant d’y entraîner les U18 (2014-2016) et les U23 (2018-2019).

Il jouait la montée en Premier League avec Middlesbrough

Le board de Wolverhampton a déboursé deux millions d’euros pour s’attacher ses services, alors qu’il était sous contrat à Middlesbrough, actuel deuxième de Championship.

Derniers de Premier League, les pensionnaires du Molineux Stadium n’ont engrangé que deux petits points en onze journées, en plus d’être la pire attaque et la pire défense du championnat, tout en étant déjà éliminés de la League Cup. Un début de saison cauchemardesque que Rob Edwards va devoir mettre de côté pour relancer la machine.

« Nous devons rafraîchir tout le club avec la philosophie d’un nouvel entraîneur, en apportant sa propre identité et ses propres idées, et nous pouvons construire là-dessus, a déclaré Jeff Shi, président de Wolverhampton. Nous sommes à un nouveau chapitre pour le club et Rob en sera un élément clé. » Son contrat jusqu’en 2029 montre bien cette volonté de confiance à l’aube de ce nouvel arc.

Les supporters espèrent qu’il fera mieux qu’avec Luton en 2023-2024.

