S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Wolverhampton

Wolverhampton chipe son nouveau coach en Championship

CDB
Wolverhampton chipe son nouveau coach en Championship

Retour à la maison.

Dix jours après le limogeage de Vitor Pereira, Wolverhampton a annoncé ce mercredi la nomination de Rob Edwards au poste d’entraineur. Un retour en terrain connu pour l’ex-défenseur gallois, qui a évolué chez les Wolves entre 2004 et 2008 (111 matchs), avant d’y entraîner les U18 (2014-2016) et les U23 (2018-2019).

Il jouait la montée en Premier League avec Middlesbrough

Le board de Wolverhampton a déboursé deux millions d’euros pour s’attacher ses services, alors qu’il était sous contrat à Middlesbrough, actuel deuxième de Championship.

Derniers de Premier League, les pensionnaires du Molineux Stadium n’ont engrangé que deux petits points en onze journées, en plus d’être la pire attaque et la pire défense du championnat, tout en étant déjà éliminés de la League Cup. Un début de saison cauchemardesque que Rob Edwards va devoir mettre de côté pour relancer la machine.

« Nous devons rafraîchir tout le club avec la philosophie d’un nouvel entraîneur, en apportant sa propre identité et ses propres idées, et nous pouvons construire là-dessus, a déclaré Jeff Shi, président de Wolverhampton. Nous sommes à un nouveau chapitre pour le club et Rob en sera un élément clé. » Son contrat jusqu’en 2029 montre bien cette volonté de confiance à l’aube de ce nouvel arc.

Les supporters espèrent qu’il fera mieux qu’avec Luton en 2023-2024.

Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!