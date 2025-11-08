Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton

Chelsea 3-0 Wolverhampton

Buts : Gusto (51e), João Pedro (65e), Pedro Neto (72e) pour les Blues

Ils ont fini par enfiler le blue de chauffe.

Dix jours après leur victoire spectaculaire en Carabao Cup contre Wolverhampton, les Blues sont à nouveau venus à bout de très faibles Wolves. Mais en première mi-temps, Chelsea est à l’image d’Enzo Fernandez : en manque criant de réussite, bien qu’entreprenant. Comme s’il avait enfilé le costume de Cole Palmer (blessé depuis trois semaines), le milieu argentin est à l’origine de tous les frissons (infructueux) des Blues durant les 22 premières minutes : un coup franc excentré viré de la lulu par Johnstone (3e), une louche gâchée par la reprise trop écrasée d’Alejandro Garnacho (4e), une déviation de la tête à côté du but sur une reprise de Marc Cucurella (6e), une volée topée (21e) et, clou du spectacle, une tentative de corner direct sauvé sur la ligne par Jackson Tchatchoua (22e). RAS côté Wolverhampton, avec zéro tir et très heureux de revenir aux vestiaires à 0-0.

Wolverhampton miraculé avant la pause, pas après

Sauf qu’à force de trop subir, les Wolves finissent par craquer peu après la reprise : sur un beau centre de Garnacho, Malo Gusto marque son premier but en professionnel d’une tête décroisée (51e). Libérateur pour les Blues, qui font le break quand João Pedro reprend au point de penalty le centre en retrait (mal dégagé par Ladislav Krejčí) d’un Estêvão tout juste entré sur le pré (65e). Généreux, Garnacho livre sa seconde galette en offrant un tap-in à Pedro Neto après un débordement supersonique (72e). Plus grand-chose par la suite, après une large revue d’effectif de la part des deux équipes. Plus que jamais pire équipe officielle des cinq grands championnats (aucune victoire cette saison), Wolverhampton peut commencer à viser le triste record de Southampton 2024-2025 (relégué après seulement 31 journées).

Chelsea, de son côté, est provisoirement dauphin d’Arsenal (qui a concédé le nul à Sunderland, un peu plus tôt).

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Gusto (James, 77e), Fofana, Chalobah, Cucurella- Fernández (Santos, 82e), Caicedo – Pedro (Gittens, 82e), Neto (Guiu, 77e), Garnacho – Delap (Estêvão, 62e) . Entraîneur: Enzo Maresca.

Wolverhampton (5-3-2) : Johnstone – Tchatchoua, Bueno, Krejčí, Gomes, Bueno – Bellegard (Munetsi, 70e), André, Gomes – Larsen, Hwang (Mané, 70e). Entraîneur : Jamie Collins.

