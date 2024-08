Chelsea sort 60 millions pour Pedro Neto

Le robinet coule encore.

Ça ne s’arrêtera donc jamais. Chelsea a officialisé, ce dimanche, un nouveau transfert à un prix exorbitant : celui de Pedro Neto, qui arrive en provenance de Wolverhampton, pour la modique somme de 60 millions d’euros. L’ailier droit est la neuvième recrue des Blues cet été, et il était présent à Stamford Bridge, pour être présenté à ses nouveaux supporters à l’occasion d’un match amical entre Chelsea et l’Inter (1-1, avec deux Français buteurs, Marcus Thuram et Lesley Ugochukwu). Le Portugais a récemment participé à l’Euro, où il n’a démarré qu’une seule partie, à savoir la défaite des siens face à la Géorgie.

Bon courage à Enzo Maresca, qui voit son effectif s’approcher dangereusement des 50 joueurs sous contrat.

