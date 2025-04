Pour Aleksander Čeferin, le football n'est pas du tout en crise

Touche pas à mon format !

Pour louer la réussite de la Ligue des champions 2.0, on peut toujours compter sur Aleksander Čeferin. Interrogé lors du congrès de l’UEFA à Belgrade ce jeudi, le patron de l’instance européenne n’a pas hésité à tancer les sceptiques, tout en glorifiant son jouet : « Notre nouveau format a suscité davantage d’intérêt. Certains disaient qu’il perdrait de son attrait. Bien au contraire. Je ne sais pas si certains croient à la fiction ou aux contes de fées, mais ils continuent de dire que le football est en crise. »

« Comment peut-on dire que le football est malade ? »

Le projet de la Superligue en prend aussi pour son grade : « Ils veulent diviser et détruire, nous voulons unir et construire. Ils disent que seuls les meilleurs devraient affronter les meilleurs, et nous avons vu des vainqueurs prouver le contraire : l’Atalanta et l’Olympiakos ont été champions, Saint-Marin a gagné des matchs. »

Pour appuyer son propos, le dirigeant slovène a sorti de son chapeau les audiences et les affluences, évidemment : « Nous avons connu des audiences sans précédent. Le Championnat d’Europe a rassemblé 5 milliards de téléspectateurs. Il y avait 230 millions de supporters dans les stades lors de nos tournois. Comment peut-on dire que le football est malade ou en crise ? Ce sont les cyniques et les opportunistes qui sont en crise. »

Elle a l’air sympa, leur tour d’ivoire.

