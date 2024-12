Les nouveautés du projet de Superligue

Après avoir divisé, il faut unifier pour mieux régner.

Trois ans après la débâcle du projet de Superligue, voilà que le Real Madrid et ses alliés, emmenés par Florentino Pérez, remettent le couvert. Exit le format fermé qui avait mis l’Europe du foot en ébullition. Cette fois, on parle de qualification via les championnats nationaux et d’un streaming mondial « gratuit ».

Adieu la ligue fermée, bonjour la pyramide

Ce mardi, selon The Athletic, A22 Sports, la boîte madrilène derrière la Superligue revient avec une copie corrigée : quatre divisions, 96 clubs, qualifiés à l’ancienne, via leurs performances en championnat domestique. Pour éviter les mêmes foudres qu’en 2021, A22 demande carrément à l’UEFA et la FIFA une autorisation officielle pour lancer son bébé. Un geste de bonne foi ?

Ou une manière d’imposer un rapport de force, fort du récent jugement de la Cour européenne de justice ? Car oui, en décembre dernier, la Cour avait taclé l’UEFA et la FIFA pour leur réponse « disproportionnée » au projet original. Menaces d’exclusion, sanctions financières, interdictions pour les joueurs : tout ça a été jugé hors des clous du droit européen.

Reste la grande question : comment financer tout ça ? A22 mise sur une plateforme de streaming mondiale appelée Unify. Les fans pourraient mater les matchs gratuitement avec pubs, ou payer pour du contenu sans interruptions. Pour l’instant, Florentino Pérez reste le seul général prêt à partir en guerre. Barcelone soutient toujours le projet, malgré son bilan financier digne d’une descente en deuxième division. La Juventus, elle, a lâché l’affaire en juin dernier. Quant aux autres poids lourds européens, notamment anglais, ils observent en silence.

Rendez-vous prochainement pour la Justice League

Mateu Lahoz critique l'attitude de Vinícius Júnior