Un club de Ligue 1 se verrait bien relancer Kolo Muani

Un joueur pas bien randalbilisé…

Arrivé pour 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort à l’été 2023, où il s’était imposé comme un buteur en série en Bundesliga, Randal Kolo Muani n’a jamais vraiment convaincu au PSG. Plus la saison avance et plus on se rapproche du mercato hivernal, moins l’attaquant français semble entrer dans les plans de Luis Enrique. Cette situation alimente désormais les rumeurs, notamment après la déclaration du coach monégasque Adi Hütter : « Kolo Muani, ce serait bien ! »

Une issue pour sortir de cette impasse ?

Sur les pelouses de Ligue 1, Kolo Muani n’a trouvé le chemin des filets qu’à 8 reprises en 36 matchs depuis son arrivée. Au vu de son prix et de ces statistiques modestes, il est logique que la direction parisienne nourrisse des attentes élevées, malheureusement non satisfaites. Pourtant, l’international français a eu de nombreuses opportunités pour s’imposer. Mais avec le retour de Gonçalo Ramos, la montée en puissance de Désiré Doué, et les choix tactiques de Luis Enrique, l’ancien de Francfort perd progressivement sa place et de la valeur aux yeux de son entraîneur.

Un départ semble désormais lui être indiqué, alors que le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter, verrait d’un bon œil son arrivée. Celle-ci pourrait compenser la grosse blessure de Folarin Balogun. « On doit être honnête… Il y a beaucoup d’attaquants en Europe qui pourraient nous aider, confesse l’Autrichien en conférence de presse. Je connais Kolo Muani depuis Francfort (même s’il ne l’a jamais coaché, NDLR), il a marqué beaucoup de buts et c’est peut-être un profil intéressant, […] mais il n’est pas le moins cher. (Rires.) » Le club de la Principauté pourrait donc représenter une opportunité de rebond pour le natif de Bondy.

La voie de la raison serait-elle aussi la voie de la sortie ?

