Le PSG met une nouvelle danse à Monaco

Grâce notamment à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia en vue et Ousmane Dembélé buteur pour la sixième fois d’affilée en championnat, Paris a encore pris le meilleur sur Monaco au Parc des Princes. Un pas de plus dans la quête d’un treizième sacre national.

Paris Saint-Germain 4-1 AS Monaco

Buts : Vitinha (6e), Kvaratskhelia (54e) et Dembélé (57e et 90e) pour le PSG // Zakaria (18e) pour l’ASM

Troisième choc et troisième victoire pour Paris, qui continue de martyriser l’un de ses meilleurs ennemis au sein de l’Hexagone. Après avoir fait sa loi en Principauté puis lors du Trophée des champions, le PSG a de nouveau dominé l’AS Monaco dans son Parc des Princes et continue de tracer sa route en tête de la Ligue 1. De plus en plus en jambes, Khvicha Kvaratskhelia a brillé, Ousmane Dembélé a encore marqué et João Neves a rayonné dans un rôle hybride de latéral droit doté d’importantes libertés de mouvement.

Dansons sous la pluie

Dans un premier acte sans le moindre round d’observation, tout bascule très vite en une petite minute. Trouvé seul dans la surface, Takumi Minamino envoie une frappe beaucoup trop tendre dans la niche de Gianluigi Donnarumma. Et sur la relance, Désiré Doué obtient un coup franc sur lequel Vitinha célèbre sa prolongation – annoncée avant la partie aux côtés de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Luis Enrique – bien aidé par Radosław Majecki (1-0, 6e). Aligné dans l’entrejeu, Doué régale, et les hommes de la capitale prennent leurs aises sous l’averse… sans oublier de se faire transpercer à chaque bonne transmission rapide vers l’avant, à l’image de ce bon ballon de Soungoutou Magassa pour lancer Denis Zakaria en pleine surface, lequel égalise en trompant Donnarumma au premier poteau (1-1, 18e).

Le ton est donné : aux Parisiens le cuir, les centres qui se multiplient pour personne et les frappes de loin tentées par Vitinha ou Ousmane Dembélé. Aux Monégasques les contres pour attaquer au plus vite la surface adverse, mais Willian Pacho veille au grain et lâche un tacle parfait dans les pieds du pauvre Minamino. En face, les Rouge et Bleu regretteront un imbroglio dans la surface. Légèrement déséquilibré par Zakaria, Neves s’arrache pour centrer à destination de Bradley Barcola, buteur dans le but vide, mais M. Turpin estime que le ballon est sorti de quelques millimètres.

Comme des Princes

Patient, Paris attend donc le retour des vestiaires pour faire plier le club de la Principauté. Parfaitement trouvé par Barcola, Kvaratskhelia enrhume Christian Mawissa et Majecki d’un magnifique crochet pour s’offrir son premier but en rouge et bleu et faire chavirer le Parc des Princes, déjà sûr de lui au moment de hurler son nom (2-1, 54e). De nouveau trouvé par l’ancien Lyonnais deux minutes plus tard, il bute cette fois sur Majecki.

Mais c’est un Ousmane Dembélé jusqu’alors discret qui s’occupe de breaker en force après un double une-deux avec Doué (3-1, 57e). En trois minutes, les joueurs du Rocher sont forcés de baisser pavillon. Fabián Ruiz y va de son tir rasant au ras du poteau et Gonçalo Ramos de son face-à-face perdu avec le portier polonais. Mais c’est bien le n°10 parisien qui clot la marque sur le gong, servi sur un plateau par Nuno Mendes (4-1, 90e). La porte de Saint-Cloud peut donner de la voix : à quatre jours du barrage aller de Ligue des champions contre Brest, tous les voyants sont au vert.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Neves, Marquinhos, Pacho, Mendes – Doué (Lee, 63e), Vitinha, Ruiz – Barcola (Hernandez, 63e), Dembélé, Kvaratskhelia (Ramos, 67e). Entraîneur : Luis Enrique.

Monaco (4-4-2) : Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Henrique (Diatta, 76e) – Akliouiche, Magassa (Al-Musrati, 62e), Zakaria, Minamino (Golovin, 62e) – Biereth (Ben Seghir, 62e), Embolo (Michal, 85e). Entraîneur : Adi Hütter.

Les notes de PSG-Monaco