La direction de l’arbitrage reconnaît une erreur pendant PSG-Monaco

Mince, trop tard !

En plus d’avoir infligé au Paris Saint-Germain sa deuxième défaite de la saison dimanche dernier, l’AS Monaco s’en est bien tiré sur le plan judiciaire. Coupable d’un tacle assassin sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara ne s’en est sorti qu’avec un simple jaune.

La décision, qui avait fait couler beaucoup d’encre, vient d’être cependant invalidée par le directeur de l’arbitrage Anthony Gautier lui-même. Selon les informations de L’Equipe, celui-ci « a reconnu devant ses interlocuteurs réunis en visioconférence que Clément Turpin aurait dû expulser le Monégasque », à l’occasion d’un comité de liaison hebdomadaire entre clubs pros et hommes en noir.

C’est bien joli de reconnaître ses torts, mais ça n’enlèvera pas Lamine déconfite du gardien du PSG.

