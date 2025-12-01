S’abonner au mag
  • France
  • Arbitrage

La direction de l’arbitrage reconnaît une erreur pendant PSG-Monaco

JD
La direction de l&rsquo;arbitrage reconnaît une erreur pendant PSG-Monaco

Mince, trop tard !

En plus d’avoir infligé au Paris Saint-Germain sa deuxième défaite de la saison dimanche dernier, l’AS Monaco s’en est bien tiré sur le plan judiciaire. Coupable d’un tacle assassin sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara ne s’en est sorti qu’avec un simple jaune.

La décision, qui avait fait couler beaucoup d’encre, vient d’être cependant invalidée par le directeur de l’arbitrage Anthony Gautier lui-même. Selon les informations de L’Equipe, celui-ci « a reconnu devant ses interlocuteurs réunis en visioconférence que Clément Turpin aurait dû expulser le Monégasque », à l’occasion d’un comité de liaison hebdomadaire entre clubs pros et hommes en noir.

C’est bien joli de reconnaître ses torts, mais ça n’enlèvera pas Lamine déconfite du gardien du PSG.

« Il faut mettre plus d’ambiance » : la drôle de séquence entre Pogba et les ultras monégasques

JD

À lire aussi
10
Revivez Monaco-PSG (1-0)
  • Ligue 1
  • J14
  • Monaco-PSG
Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!