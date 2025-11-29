Lucas Chevalier a eu très peur après le tacle insensé de Lamine Camara

Oui, les miracles existent.

Victime d’un tacle terrible de la part de Lamine Camara sur sa cheville, Lucas Chevalier a pu terminer la rencontre perdue par son PSG sur la pelouse de Monaco (1-0). Une action qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves pour le portier au vu du violent contact sur sa cheville droite. « Pour ma cheville, je pense que tout le monde a vu. Aujourd’hui, ma carrière aurait pu prendre un tournant et j’ai eu beaucoup de chance, a-t-il estimé après coup. Je ne l’ai pas ressassé, c’était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu’on doit éviter. Aujourd’hui, je sais juste que j’ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines. »

Enorme frayeur pour Lucas Chevalier 😱 Un carton rouge aurait-il été plus juste ? 🤔#ASMPSG pic.twitter.com/s7iIEhezBy — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

Luis Enrique refuse d’en rajouter sur l’arbitrage

Une situation qui aurait certainement dû conduire à l’expulsion du milieu de terrain, mais à la surprise générale M. Turpin s’est contenté d’un carton jaune. Toujours réticent à commenter les décisions arbitrales, Luis Enrique n’en a pas rajouté après le coup de sifflet final, tout en laissant clairement transparaître son avis sur la question. « Il a eu beaucoup de chance aujourd’hui, a-t-il dit à propos de Chevalier. Je pense que… je ne vais rien dire de plus car ce n’est pas mon travail, mais c’est incroyable. Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance. »

C’est bon, on tient la polémique du week-end.

