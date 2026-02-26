Fanny Colin, l’avocate d’Achraf Hakimi, était invitée sur le plateau de BFM TV, ce jeudi matin, où elle a poursuivi la défense médiatique du joueur du Paris Saint-Germain, qui a été renvoyé en procès pour viol en début de semaine.

« Hakimi n’a fait aucune obstruction à la justice depuis le début de l’enquête. Il a demandé à être entendu, à être confronté à cette femme, à donner son ADN et même à donner son téléphone », affirme l’avocate. Celle-ci base sa défense en attaquant directement la plaignante : « La femme a refusé tout examen médical, alors que cela était possible, et refusé de donner le nom d’un témoin clé. »

Le joueur parisien est accusé d’avoir pratiqué à son domicile des pénétrations digitales sur une femme de 24 ans, contre son consentement, dans la nuit du 24 au 25 février 2023.

L’avocate de la plaignante dénonce des « éléments faux »

Interrogée sur les messages échangés entre le joueur et la jeune femme, l’avocate balaie l’argument : « Ils ne sont jamais que la parole de la plaignante. Ça ressemble à un élément objectif parce que ce sont des SMS, mais ce n’est jamais que cette femme qui expose une situation qui n’a aucune réalité. »

« Ce que relève la juge d’instruction, ce sont des variations, des évolutions et des contradictions dans le récit de la victime, poursuit-elle. Cette ordonnance de mise en accusation ne signifie pas que Hakimi serait coupable, ni qu’il existerait des preuves contre lui. » L’avocate conclut et assume que son client « a respecté son consentement » et qu’il n’y a donc rien à lui reprocher.

Me Rachel-Flore Pardo, l’avocate de la jeune femme, avait sur le même plateau ce mercredi dénoncé les éléments mensongers de la défense : « Ça suffit ces éléments faux qui sont diffusés partout. Ce n’est pas vrai. Contrairement à ce que dit la défense d’Achraf Hakimi, ma cliente parfaitement collaboré dans l’enquête. La défense d’Achraf Hakimi nous dit que ma cliente aurait fait obstacle à tous les actes d’investigation. C’est parfaitement faux. Ma cliente s’est présentée le jour même au commissariat. Lorsqu’elle présente devant les enquêteurs, elle dit qu’elle n’est pas encore prête et qu’elle va réfléchir, mais elle voulait tout de suite se présenter parce qu’elle estime que même un joueur de football n’a pas le droit d’abuser d’elle. Et j’ai l’impression qu’il serait temps que les gens acceptent cela. »

