Ce qu'il faut savoir sur l'affaire Achraf Hakimi

Selon un long article du Monde , une juge d'instruction doit décider si elle rend un non-lieu en faveur d'Achraf Hakimi ou si elle décide de le renvoyer devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Le joueur du PSG est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, et plusieurs questions se posent.

Pourquoi le parquet demande-t-il un procès ?

Parce que, selon lui et comme rapporté par Le Monde, il y a suffisamment de preuves pour l’ouvrir. Le procureur, monsieur Hervé Lollic, estime qu’il existe des « charges suffisantes » à l’encontre d’Achraf Hakimi. Après deux ans et demi d’information judiciaire, le parquet de Nanterre a rendu en août son réquisitoire définitif. Le Parisien, qui a sorti en premier l’information, raconte que le parquet réclame la mise en accusation du joueur de 26 ans devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine.

Que sait-on de cette nuit du 24 au 25 février 2023 ?

La première mise en examen du latéral parisien remonte au 3 mars 2023. Elle fait suite à des accusations d’une femme de 24 ans. L’ex-étudiante en mode a déclaré avoir été violée au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. Elle avait fait connaissance avec Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux, avant de se rendre chez lui en Uber après un mois d’échanges sur Instagram. De cette soirée, elle rapporte un rapport sexuel non consenti avec le joueur. Le joueur lui, sortait alors d’un autre date, qui s’était achevé quelques minutes plus tôt. Dans sa version, il fait état de « trois scènes de baiser », avant que la jeune femme exprime son refus d’avoir un rapport sexuel avec lui. « Le joueur a respecté son choix et comme il se faisait tard, lui a proposé de lui payer un VTC pour rentrer, ce qu’elle a refusé pour attendre son amie. », selon Maître Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi.

Que s’est-il passé depuis ?

Depuis cette nuit de 2023, deux ans d’investigation ont amené les policiers à entendre la plaignante, le joueur et leurs proches. L’ex-épouse de Hakimi, avec qui il était en instance de divorce, ainsi que Kylian Mbappé, ont également été auditionnés. Le latéral du PSG a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire sans pouvoir contacter la jeune femme. La police a pu consulter plusieurs messages qu’elle a transmis à son amie lors de la soirée. Des messages qu’elle a voulu cacher, selon la défense de Hakimi, ensuite publiés dans Le Monde : « Essaie de choper les codes et tout… On va aller le dépouiller… ». La jeune femme raconte une plaisanterie pour se détendre, et sa défense ceci : « Rien dans ce dossier ne permet de caractériser une tentative de racket. Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation, comme c’est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes. »

Où en est la jeune femme ?

Depuis qu’elle a dénoncé les faits au commissariat de Nogent-sur-Marne, elle affirme qu’elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec Hakimi, qui aurait insisté ce soir du 25 février 2023. Elle a ensuite porté plainte. Le parquet raconte un « changement dans l’état d’esprit de la victime. » Elle a envoyé ces messages à sa copine venue ensuite la chercher : « c Un forceur », « il m’a attrapé la bouche », ou encore « il me viole. » Dans le bureau du magistrat, en décembre 2023, elle a réitéré ses accusations. « Depuis le jour même des faits, ma cliente n’a eu de cesse de dénoncer le viol dont elle a été victime, de manière constante et circonstanciée. Ses déclarations sont confortées par de très nombreux éléments du dossier. Elle accueille aujourd’hui les réquisitions de renvoi devant la cour criminelle avec un immense soulagement », a réagi Maître Rachel-Flore Pardo, avocate de la partie civile, auprès du Monde. Contactée, elle n’a pas répondu dans les (courts) délais impartis.

Comment a réagi Hakimi ?

L’international marocain a parlé de « mensonges » et de « chantages » à L’Équipe. Il accuse la plaignante de vouloir le dépouiller, conformément aux messages, et constate l’absence dans le dossier d’une amie de la plaignante, pourtant avec elle avant leur rencontre. Par le biais de son avocate, Maître Fanny Collin, la défense pointe une « affaire sans preuve qui n’aurait jamais existé si ce n’est la personnalité publique d’Achraf Hakimi », avant d’ajouter : « Les expertises psychologiques de la partie civile ont remis en cause la crédibilité de ses déclarations tandis qu’elle a refusé les examens médicaux. » Dans un récent entretien à Canal +, Hakimi s’est dit « confiant ». « Je sais que la vérité va sortir. Je ne me reproche rien, les gens qui me connaissent savent. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses importantes de ma vie, à savoir la famille et le foot. »

“Je sais que la vérité va sortir“ Achraf Hakimi réagit à la récente décision du parquet de Nanterre de requérir un procès suite à une accusation de viol impliquant le joueur marocain. pic.twitter.com/nSYFkcIyHe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 9, 2025

Pourquoi le nom de Kylian Mbappé est-il associé ?

Kylian Mbappé est un des meilleurs amis d’Achraf Hakimi et a été entendu comme témoin. Comme le rapporte Le Monde, le capitaine de l’équipe de France a lâché une phrase susceptible, selon l’accusation, de percuter la ligne de défense de son ancien coéquipier du PSG : « Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu’à aucun moment il n’avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. » « Contrairement à ce qu’affirme le parquet, le témoignage de Kylian Mbappé confirme les déclarations de monsieur Hakimi, répond Maître Colin. Ils parlent tous les deux de caresses dans le dos, le cou et les cheveux, les deux ont la même version. Si le parquet avait été d’un avis différent, il lui appartenait de faire réentendre Monsieur Mbappé, ce qui n’a pas été fait. »

Que fait le Paris Saint-Germain ?

Le PSG a toujours choisi d’apporter son « soutien » au joueur en disant « faire confiance à la justice ». Le club avait alors justifié son absence à l’entraînement pour « raisons personnelles ».

Quelles peuvent être les suites ?

La juge d’instruction doit prochainement décider si elle rend un non-lieu en faveur d’Achraf Hakimi, ou si elle le renvoie devant une cour criminelle. Réponse dans l’année.

Le PSG mise sur un jeune espoir tunisien