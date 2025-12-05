S’abonner au mag
Avant le tirage au sort du Mondial, d'interminables files d'attente à l'entrée

TJ
Avant le tirage au sort du Mondial, d'interminables files d'attente à l'entrée

Les galères commencent déjà.

Le début de la cérémonie dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 est imminent. À quelques heures de l’événement, un tapis rouge a été dressé pour accueillir les différents sélectionneurs, dirigeants et hommes politiques, et notamment le président américain Donald Trump. Dans ce cadre, la sécurité à l’entrée du Kennedy Center de Washington a été considérablement renforcée.

Résultat : une file d’attente interminable aux fouilles, et une flopée de 900 journalistes qui se les gèle sous la neige de la capitale américaine, où le thermomètre affiche en ce moment même -2 degrés. En effet, la présence de trois chefs d’État (avec ceux du Canada et du Mexique) a contribué à transformer ce lieu de cérémonie « en un véritable bunker », comme le décrit un journaliste espagnol sur place. Ce sont les autorités locales qui ont la main sur l’organisation et la sécurité, et non la FIFA.

Qu’est-ce que ce sera aux alentours des stades cet été….

