Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur

CDB
Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur

Your girlfriend is my girlfriend.

Une scène de ménage dont le foot anglais aurait pu se passer. Présent sur la chaine Youtube Channel 4.0, l’international nigérian Ola Aina a révélé qu’il était en plein dilemme : « Actuellement, je parle avec la copine d’un autre footballeur. Je ne peux pas révéler le club dans lequel il joue. »

Les réseaux sociaux se sont bien sûr emparés de l’extrait, pour tenter de retrouver le joueur en question, sans succès jusqu’à maintenant. « On parle depuis quelques semaines, et je crois qu’elle me préfère », a conclu le défenseur de Forest.

Une vaste blague

Ce vendredi matin, le joueur a tenu à réagir à la polémique, en story sur Snapchat, prétextant une blague« Ce show qui circule en ce moment était entièrement scripté et créé pour du divertissement, commence Aina. Je comprends que les clips peuvent faire croire certaines choses, mais j’espère que les personnes vont comprendre que c’est seulement un show. » Avant de conclure en mettant en avant ses valeurs. « Je suis fier de qui je suis, sur et en dehors du terrain. Je ne manquerai jamais de respect à quelqu’un comme ça »

En Ligue 1, c’est pourtant courant de se partager les copines.

Un nouveau rapport accable les policiers impliqués dans le drame de Hillsborough

CDB

