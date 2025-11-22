Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant

Coup de tonnerre sur la Premier League ! Non pas parce que Liverpool a de nouveau perdu, mais parce que ce sixième revers de la saison a eu lieu sur la pelouse d’Anfield face au 19e de Premier League. En menant 0-2 à la pause, puis 0-3 à un quart d’heure du terme, Nottingham Forest a réalisé un exploit XXL et continue sa petite remontée au classement. Avec ce troisième match sans défaite et cette deuxième victoire de rang, les joueurs du pompier de service Sean Dyche sont définitivement libérés de la malédiction Ange Postecoglou et sortent de la zone rouge, passant même devant West Ham qui, de son côté, a gâché une bonne entame de match en se faisant rattraper par Bournemouth en seconde mi-temps.

Au terme d’un match trop moyen, le Sunderland de Régis Le Bris sort du top 4, battu par le réalisme de Fulham qui s’impose par le plus petit écart après avoir tiré 24 fois (!), soit 20 tentatives de plus que pour les Black Cats, dépassés au classement par Crystal Palace, vainqueur tranquille des Wolves, et Brighton, qui, après avoir renversé Brentford, valide son cinquième succès de la saison grâce à un penalty arrêté par Verbruggen à la toute fin du temps réglementaire. En 90 minutes, Eagles et Seagulls sont passés du ventre mou aux places européennes. Qui a dit que tout allait très vite dans le football ?

Bournemouth 2-2 West Ham

Buts : Tavernier (69e SP), Unal (81e) pour les Cherries // Wilson (11e, 35e) pour les Hammers

Brighton 2-1 Brentford

Buts : Welbeck (71e), Hinshelwood (84e) pour les Seagulls // Thiago (29e SP) pour les Bees

Fulham 1-0 Sunderland

But : Jimenez (84e) pour les Whites

Liverpool 0-3 Nottingham Forest

Buts : Murillo (33e), Savona (46e), Gibbs-White (78e) pour Forest

Wolverhampton 0-2 Crystal Palace

Buts : Muñoz (63e), Pino (69e) pour les Eagles

