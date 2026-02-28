Un multiplex fou en Premier League : Liverpool déroule, Burnley coule

Aucun Rennes-Toulouse ne peut battre ce genre d’après-midi. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre le multiplex de ce samedi en Premier League : trois matchs, 20 buts (sans compter les deux de Bournemouth-Sunderland) et des scénarios haletants, le championnat d’Angleterre a encore tenu toutes ses promesses.

Toujours privé de Florian Wirtz, Liverpool n’a pas fait dans la dentelle face à un West Ham déjà bien mal en point. Un festival offensif (5-2) orchestré par Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk et Alexis MacAllister permet aux Reds de déjà tuer le suspense à la pause. Les réductions du score de Tomas Soucek et Axel Castellanos ne servent à rien, Cody Gakpo, servi par Ekitiké qui signe là son deuxième assist du jour, enfonce le clou entre temps et Axel Disasi se charge de fermer le cercueil des Hammers en concluant l’avalanche de buts par un csc dans les règles de l’art.

Deux salles, deux ambiances : West Ham reste premier relégable et pourrait voir Nottingham Forest lui mettre cinq points dans la vue, tandis que Liverpool enchaîne un troisième succès de suite qui lui permet de retrouver provisoirement la dernière place européenne et de revenir à hauteur de Manchester United, qui recevra Crystal Palace ce dimanche.

Newcastle et Burnley écœurés

C’est peu dire que Newcastle ne s’est pas préparé de la meilleure des manières pour son duel face au FC Barcelone. Onzièmes au coup d’envoi, les Magpies perdent même une place au classement après un revers face à ce foutu animal blessé d’Everton. Restés sur deux défaites de suite, les Toffees ont parfaitement relevé la tête et intègrent le Top 8 grâce à un sens de la réaction à toute épreuve : ouverture du score de Branthwaite, égalisation de Ramsey et 105 secondes plus tard, Beto inscrit le but du 1-2. Rebelote en seconde période : Murphy remet les compteurs à zéro et dans la foulée, Thierno Barry permet aux Toffees de repasser devant, définitivement cette fois-ci (2-3).

L’affiche qu’on n’attendait pas en revanche, c’est ce match nul époustouflant entre Burnley et Brentford. Sous les yeux de la légende du football américain JJ Watt, actionnaire minoritaire des pensionnaires de Turf Moore, les Londoniens ont écœuré l’avant-dernier du classement en montrant la couleur d’entrée de jeu : 0-3 après 35 minutes, mais 1-3 à la pause, suite à un csc signé Michael Kayode.

Un signe annonciateur car au retour des vestiaires, Burnley rattrape son retard en un quart d’heure : 3-3 à l’heure de jeu, mais on n’en restera pas là. Zian Flemming manque le but du 4-3 pour une position de hors-jeu, ce qui n’est pas le cas de Mikkel Damsgaard qui crucifie Burnley dans le temps additionnel (3-4). Dernier faux espoir : l’ultime égalisation d’Ashley Barnes à la 90e +8 est vite annulée pour une faute de main et les Clarets restent englués à leur 19e place et huit points de retard sur Forest, premier non-relégable.

Arne Slot donne une interview lunaire