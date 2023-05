JJ Watt, ancienne star de NFL, et sa compagne investissent dans le club de Burnley

Fais péter les Watt !

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, Justine James « J.J » Watt, retraité de la ligue nord-américaine de football US passé par les Texans de Houston et les Cardinals de l’Arizona, et sa femme Kealia Watt, qui a évolué dans le championnat de football féminin des États-Unis, ont annoncé investir dans le club anglais de Burnley, dirigé par Vincent Kompany et assuré d’être promu Premier League la saison prochaine.

« Lorsque vous investissez dans un club qui existe depuis 1882, vous devez avoir un grand respect pour son histoire et sa tradition. Nous comprenons que nous n’investissons pas seulement dans l’équipe et le manager, mais aussi dans la ville et ses habitants. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et nous avons l’intention de travailler dur pour gagner leur confiance et leur soutien», a déclaré le couple dans un communiqué publié par le club. Si aucun détail financier concernant l’investissement n’a été dévoilé, JJ et Kealia Watt se sont dits fiers de cet investissement et gardent un objectif en tête : « Nous pensons que Burnley est un club spécial avec des supporters incroyables et nous voulons aider à continuer à renforcer sa présence internationale lors de son retour en Premier League ».

Attention, ici le foot se joue au pied.

