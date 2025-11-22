Chelsea toujours aussi solide à Burnley

Burnley 0-2 Chelsea

Buts : Neto (37e) et Fernández (88e)

Comme des dauphins.

Guère intéressé par le spectacle, Chelsea s’en est remis à une tête plongeante de Pedro Neto depuis le deuxième poteau et un break d’Enzo Fernández pour faire plier Burnley (0-2). Suffisant pour doubler provisoirement Manchester City et chiper la deuxième place de Premier League, derrière Arsenal. Le but de l’international portugais, à la retombée d’un bon centre de Jamie Gittens, est même le seul éclair d’un premier acte bien terne (0-1, 37e).

Les Blues à leur main

Face à des Clarets bien trop limités (un maigre tir cadré lointain de Loum Tchaouna), les Londoniens se contentent de gérer leur troisième clean sheet consécutif en championnat. Neto est privé du doublé par le poteau, et c’est finalement Enzo Fernández qui s’occupe de faire sourire son homonyme Maresca dans le money time (0-2, 88e).

De quoi regarder le derby Arsenal-Tottenham bien décontractés devant la TV.

