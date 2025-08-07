S’abonner au mag

Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs

Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs

D’un club dépensier à un autre.

Chelsea réalise un joli ménage de printemps en ce mois d’août. Marc Guiu, grand espoir du football espagnol qui a brillé la saison passée en Ligue Conférence, va rejoindre Sunderland en prêt pour une saison. Pas de Strasbourg pour l’avant-centre de 19 ans formé au Barça mais la Premier League, pour s’aguerrir dans le meilleur championnat du monde. C’est le seizième joueur qui quitte les Blues cet été. Bon okay, six sont partis dans le club satellite, mais quand même. 

La voix de la raison ?

Todd Boehly s’est peut-être dit qu’empiler 50 joueurs allait poser quelques problèmes pour réguler le self ou pour s’entraîner. Alors hop, de la vente en veux-tu en voilà pour Chelsea qui a déjà dégraissé pour 210 millions d’euros. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, alors les Blues se sont libérés d’une autre bouche à nourrir, acheté pour 27 patates à Rennes il y a deux ans et qui n’aura rien apporté aux Londoniens.

28,5 millions plus tard, direction Burnley pour le milieu français Lesley Ugochukwu, qui a l’expérience des missions maintiens compliquées, à l’image de son prêt la saison passée chez Southampton.

Ça c’est de l’achat revente de qualité.

