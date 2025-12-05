S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Tirage au sort

Où joueront les Bleus l'été prochain ?

QB
Où joueront les Bleus l'été prochain ?

Les globe-trotters dans les starting blocks.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a démarré et la main magique de l’ancien quarterback Tom Brady a placé l’équipe de France dans le groupe I. En attendant de connaître l’identité de ses adversaires, les Bleus savent déjà dans quel cluster ils joueront leur premier tour, et Didier Deschamps sera content.

Le sélectionneur souhaitait des déplacements limités et des températures clémentes, il a été servi puisque la France jouera entre New York, Boston, Philadelphie et Toronto. La FFF a eu du pif puisqu’elle envisageait déjà de disputer un match amical à Boston en mars prochain, a priori contre le Brésil.

La chatte à Dédé n’a pas bougé.

Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!