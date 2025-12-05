Où joueront les Bleus l'été prochain ?

Les globe-trotters dans les starting blocks.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a démarré et la main magique de l’ancien quarterback Tom Brady a placé l’équipe de France dans le groupe I. En attendant de connaître l’identité de ses adversaires, les Bleus savent déjà dans quel cluster ils joueront leur premier tour, et Didier Deschamps sera content.

Le sélectionneur souhaitait des déplacements limités et des températures clémentes, il a été servi puisque la France jouera entre New York, Boston, Philadelphie et Toronto. La FFF a eu du pif puisqu’elle envisageait déjà de disputer un match amical à Boston en mars prochain, a priori contre le Brésil.

La chatte à Dédé n’a pas bougé.

Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026