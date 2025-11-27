S’abonner au mag
  • France

Le foot français a un nouvel adversaire

UL
Le foot français a un nouvel adversaire

La famille piratée.

La fédération française de foot a été victime d’un piratage massif. Les données concernant les licences de plusieurs clubs ont été dérobées. Certains noms, prénoms et informations relatives à des footballeurs et footballeuses ont été saisis. La fédé a porté plainte. Dans un communiqué, l’instance informe que les services de la FFF ont « pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données, notamment en désactivant immédiatement le compte en cause et en réinitialisant tous les mots de passe des comptes utilisateurs. » En mars 2024, la troizef avait porté plainte pour un cas similaire.

La vigilance est de mise

« Par ailleurs, la FFF adressera une communication aux personnes concernées dont l’e-mail était renseigné dans la base de données », ajoute-t-elle, tout en recommandant aux licenciés de faire preuve de « la plus grande vigilance quant aux prochaines communications suspectes ou inhabituelles. »

Non, vous n’avez pas commandé de colis.

La France sera-t-elle vraiment « protégée » dans le tirage au sort du Mondial 2026 ?

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!