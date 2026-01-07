Lilian Thuram et d'autres champions de 98 de retour sur les terrains

Avengers, rassemblement !

Lilian Thuram et d’autres figures de la génération 98 vont rechausser les crampons ! Les anciens Bleus vont disputer un match caritatif le mercredi 25 mars prochain au stade de La Source d’Orléans pour l’association Yamal SLA. Cette structure œuvre pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Élodie Naghmouchi, dont le mari Mohamed est atteint de cette maladie dégénérative, a déclaré à La République du Centre que « cet événement trouve sa source dans la passion de Mohamed, le football » alors que d’autres noms de champions du monde 98 seront communiqués à l’avenir.

France 98 contre une sélection de joueurs amateurs

Les ex-internationaux seront confrontés à une sélection d’anciens joueurs des clubs où a joué Mohamed Naghmouchi (J3 Amilly, USM Montargis ainsi que l’Entente Bellegarde-Ladon). Les enfants des clubs de la ville et des alentours seront conviés : une belle occasion pour eux de voir jouer les stars (plus ou moins brillantes) qui ont décroché la première Coupe du monde de la France et fait brillé les yeux de leurs darons. 6 000 spectateurs sont également espérés selon La République du Centre.

Peut-être le soir où Lilian inscrira son premier but en Bleu depuis 28 ans ?

