Un supportrice de l’ESTAC est décédée lors de Troyes-Pau

Fin de match dramatique au stade de l’Aube. Alors que Troyes a glané trois points précieux face à Pau au terme d’un match épique, les derniers instants de la rencontre entre les deux équipes ont été marqués par un deuil : celui d’une supportrice troyenne de 74 ans en tribune Vitoux selon Libération Champagne. Cette fan de l’ESTAC a fait un malaise et n’a pas pu être réanimée malgré l’intervention des secours.

Dans un communiqué publié après le coup de sifflet final, l’ESTAC écrit : « Dans ce moment douloureux, l’ensemble du club tient à adresser ses pensées les plus sincères et son soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui partageaient sa passion pour nos couleurs. L’ESTAC s’associe à la peine de ses proches et leur exprime toute sa solidarité. »

Condoléances aux proches de cette supportrice.

Troyes renverse Pau au terme d’un match explosif, Reims ne suit pas

