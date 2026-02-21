S’abonner au mag
  • Liga
  • J25
  • Osasuna-Real Madrid (2-1)

Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinícius Junior

FC
18 Réactions
Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinícius Junior

  Osasuna 2-1 Real Madrid

Buts : Budimir (38e, SP) et Garcia (90e) pour Osasuna // Vinícius (73e) pour le Real Madrid

Revanche, vengeance ! Même si Osasuna n’avait rien à voir dans sa sombre histoire teintée de possible racisme, Vinícius Junior a lavé l’affront lors de la 25e journée de Liga en s’en prenant à son adversaire du jour : alors qu’il restait un gros quart d’heure de jeu, le Brésilien a fait trembler les filets et ses cordes vocales à la suite d’un centre signé Federico Valverde. Problème : cela n’a pas suffi pour faire gagner le Real Madrid, qui s’est même incliné. Cela n’a pas suffi, car ce sont en effet les locaux qui ont frappé les premiers.

Mbappé pas si loin du but

Dans une première période tristounette qui a vu Thibaut Courtois réaliser un bel arrêt sur une tête d’Ante Budimir, le gardien a ainsi concédé un penalty au contact de l’attaquant (lequel a d’abord reçu un carton jaune, finalement annulé, pour simulation) qui a ouvert le score en transformant la sentence. Puis, malgré un but sublime refusé à Kylian Mbappé pour hors-jeu, les visiteurs ont de nouveau craqué sur la fin devant Raúl García. De quoi redonner la main à Barcelone…

Le Real commence par une petite victoire, Mbappé buteur

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
59
101

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.