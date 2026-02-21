Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinícius Junior

Osasuna 2-1 Real Madrid

Buts : Budimir (38e, SP) et Garcia (90e) pour Osasuna // Vinícius (73e) pour le Real Madrid

Revanche, vengeance ! Même si Osasuna n’avait rien à voir dans sa sombre histoire teintée de possible racisme, Vinícius Junior a lavé l’affront lors de la 25e journée de Liga en s’en prenant à son adversaire du jour : alors qu’il restait un gros quart d’heure de jeu, le Brésilien a fait trembler les filets et ses cordes vocales à la suite d’un centre signé Federico Valverde. Problème : cela n’a pas suffi pour faire gagner le Real Madrid, qui s’est même incliné. Cela n’a pas suffi, car ce sont en effet les locaux qui ont frappé les premiers.

Mbappé pas si loin du but

Dans une première période tristounette qui a vu Thibaut Courtois réaliser un bel arrêt sur une tête d’Ante Budimir, le gardien a ainsi concédé un penalty au contact de l’attaquant (lequel a d’abord reçu un carton jaune, finalement annulé, pour simulation) qui a ouvert le score en transformant la sentence. Puis, malgré un but sublime refusé à Kylian Mbappé pour hors-jeu, les visiteurs ont de nouveau craqué sur la fin devant Raúl García. De quoi redonner la main à Barcelone…

