Dembélé zappe le FC Metz

Bonne nouvelle pour la lanterne rouge de Ligue 1 : le PSG fera sans son Ballon d’or Ousmane Dembélé face à elle ce samedi (21h) au Parc des Princes pour le compte de la 23e journée du championnat de France. Touché au mollet gauche et sorti à la 27e minute du play-off aller de Ligue des champions face à Monaco, Dembélé pourrait toutefois faire son retour pour le second round européen face aux Monégasques prévu ce mercredi.

À noter que Fabian Ruiz est également toujours out à cause d’une blessure au genou, tout comme Senny Mayulu qui n’est pas non plus dans le groupe parisien. Les Rouge et Bleu vont chercher à mettre la pression sur le RC Lens, actuel leader de Ligue 1, qui possède toujours un point d’avance sur les champions d’Europe.

L’occasion de voir le frissonnant Dro Fernández en action ?

