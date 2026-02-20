S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J24
  • Résumé

La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

UL
4 Réactions
La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

Suspense, nom masculin. Synonyme : Ligue 2. Entre le premier, Troyes, et le 11e, Guingamp, il y a… neuf points. Si Troyes, Reims et Saint-Étienne, les trois premiers, n’ont pas encore joué, les équipes du ventre mou ont rejoint le haut du classement. Le Red Star, qui aurait pu passer leader, n’en a pas profité. Les Audoniens ont été douchés par Annecy (1-2).

Bastia enchaîne un quatrième nul

Seuls deux buts ont été marqués lors des premières périodes des cinq matchs du soir, les deux à Marcel-Tribut. Dunkerque – Bastia, le sixième (à quatre points du leader) contre le dernier, était l’affiche la plus déséquilibrée au coup d’envoi, mais cela n’a pas empêché Enzo Bardeli et Anthony Roncaglia de se répondre (1-1). Dunkerque reste sixième, Bastia enchaîne un quatrième match nul d’affilée. Juste en dessous des Dunkerquois, Rodez bat Montpellier (1-0) et passe devant lui au classement. Avec 6 761 spectateurs présents à cette fête de l’Occitanie, les Ruthénois ont battu le record d’affluence à Paul-Lignon.

Plus bas, Clermont l’emporte, grâce à un doublé de Famara Diedhiou, Clermont gagne pour la première fois depuis six matchs à Boulogne (2-0). Pour sa centième en Ligue 2, le Sénégalais marque son sixième but en trois matchs. Enfin, à cause de lancers de fumigènes, Nancy – Grenoble a été interrompu.

La remontada bastiaise ?

Annecy 2-1 Red Star

Buts : Rambaud (49e) et Larose (74e) pour les Savoyards // Cabral (82e) pour les Audoniens 

Boulogne 0-2 Clermont

Buts : Diedhiou (SP 53e et SP 8e) pour les Auvergnats 

Dunkerque 1-1 Bastia

Buts : Bardeli (40e) pour les Nordistes // Roncaglia (30e) pour les Corses

Nancy – Grenoble

Interrompu 

Rodez 1-0 Montpellier

But : Benchamma (72e) pour les Aveyronnais.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
79
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.