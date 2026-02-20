La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

Suspense, nom masculin. Synonyme : Ligue 2. Entre le premier, Troyes, et le 11e, Guingamp, il y a… neuf points. Si Troyes, Reims et Saint-Étienne, les trois premiers, n’ont pas encore joué, les équipes du ventre mou ont rejoint le haut du classement. Le Red Star, qui aurait pu passer leader, n’en a pas profité. Les Audoniens ont été douchés par Annecy (1-2).

Bastia enchaîne un quatrième nul

Seuls deux buts ont été marqués lors des premières périodes des cinq matchs du soir, les deux à Marcel-Tribut. Dunkerque – Bastia, le sixième (à quatre points du leader) contre le dernier, était l’affiche la plus déséquilibrée au coup d’envoi, mais cela n’a pas empêché Enzo Bardeli et Anthony Roncaglia de se répondre (1-1). Dunkerque reste sixième, Bastia enchaîne un quatrième match nul d’affilée. Juste en dessous des Dunkerquois, Rodez bat Montpellier (1-0) et passe devant lui au classement. Avec 6 761 spectateurs présents à cette fête de l’Occitanie, les Ruthénois ont battu le record d’affluence à Paul-Lignon.

Plus bas, Clermont l’emporte, grâce à un doublé de Famara Diedhiou, Clermont gagne pour la première fois depuis six matchs à Boulogne (2-0). Pour sa centième en Ligue 2, le Sénégalais marque son sixième but en trois matchs. Enfin, à cause de lancers de fumigènes, Nancy – Grenoble a été interrompu.

La remontada bastiaise ?

Annecy 2-1 Red Star

Buts : Rambaud (49e) et Larose (74e) pour les Savoyards // Cabral (82e) pour les Audoniens

Boulogne 0-2 Clermont

Buts : Diedhiou (SP 53e et SP 8e) pour les Auvergnats

Dunkerque 1-1 Bastia

Buts : Bardeli (40e) pour les Nordistes // Roncaglia (30e) pour les Corses

Nancy – Grenoble

Interrompu

Rodez 1-0 Montpellier

But : Benchamma (72e) pour les Aveyronnais.

