Un joueur d’Aston Villa élu meilleur joueur de la saison de Ligue Europa

Attention, roulement de tambours ! Et le trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue Europa est décerné à… un joueur d’Aston Villa. Youhou, quelle surprise ! Buteur et passeur décisif ce mercredi soir lors de la balade des Villans face à Fribourg (0-3) en finale de la C3, Morgan Rogers a été désigné joueur de la compétition par l’UEFA.

🏆 UEFA Europa League Player of the Season: Morgan Rogers 👏 #UEL | @AVFCOfficial pic.twitter.com/XZioO9uvZv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2026

Le successeur de Cristian Romero et Pierre-Emerick Aubameyang

Cette saison, Morgan Rogers n’a inscrit « que » trois buts en 15 matchs (dont 12 titularisations). Il a surtout été altruiste et a délivré 5 passes décisives, ce qui en fait le troisième meilleur passeur de la C3. À titre de comparaison, ses coéquipiers Emiliano Buendia (4 buts et 6 passes décisives) et John McGinn (5 buts et 2 passes décisives) auraient aussi pu y prétendre.

Morgan Rogers succède au palmarès à Cristian Romero, élu la saison dernière avec Tottenham, et Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat avec l’OM (oui oui) en 2023-2024 grâce à ses 10 buts.

Révélation de la saison avec Fribourg et très en vue lors de l’entame avant de couler avec ses coéquipiers face à la supériorité de Villa, le jeune Suisse Johan Manzambi (20 ans) a lui été désigné meilleur jeune joueur de la saison en C3, succédant ainsi à Rayan Cherki.

🏆 UEFA Europa League Revelation of the Season: Johan Manzambi 👏 #UEL pic.twitter.com/la2zcMhE74 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2026

De toute façon, comme dirait Luis Enrique, on s’en fout des récompenses individuelles.

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