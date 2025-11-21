Luis Enrique en a sa claque des récompenses individuelles

Lucho s’est trouvé un nouvel adversaire.

Oui, le Paris Saint-Germain a marché sur l’Europe. Un exploit remarquable, qui a notamment permis à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lee Kang-in et Achraf Hakimi d’être individuellement récompensés pour leurs implications dans un collectif bien rodé, par Luis Enrique.

Mais ce dernier, pourtant aussi élu entraîneur de l’année 2025 lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, goûte toujours aussi peu aux distinctions personnelles, encore plus lorsqu’elles s’accumulent. « Je suis aussi un peu préoccupé, parce qu’il y a beaucoup de bruit autour de l’équipe et des récompenses individuelles, a affirmé le coach espagnol ce vendredi en conférence de presse. Or, c’est un sport d’équipe. Il faut la bonne mentalité et être prêt à travailler en tant qu’équipe. »

Le passé derrière, place à l’avenir

Après avoir écrit l’histoire, Lucho pense qu’il est temps de faire sauter le marque-page, et d’écrire à nouveau son histoire. Si le début de saison parisien est surtout bouleversé par une accumulation de blessures, Luis Enrique en a profité pour tenir en alerte ses joueurs, concernant les importantes échéances à venir. « C’est une saison différente parce qu’il y a beaucoup de reconnaissance, a lancé l’ancien du Barça. Et cela me préoccupe parce que je ne veux pas parler du passé, mais de l’avenir. Moins de prix, et plus de concentration sur ce que nous voulons. »

Sous Enrique, seule la tour Eiffel peut briller seule à Paris.

