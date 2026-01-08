S’abonner au mag

Radamel Falcao est de retour aux affaires

Radamel Falcao est de retour aux affaires

La vieille gloire ne veut pas encore prendre sa retraite. Six mois après son départ du Millonarios, Radamel Falcao revient finalement une nouvelle fois dans son club formateur.

Le club de Bogota l’a annoncé officiellement ce mercredi. La légende colombienne revient à ses origines à quelques semaines de son 40e anniversaire et s’engage à nouveau avec son club formateur après six mois passés libre.

Probablement le dernier contrat de Falcao

C’est au Millonarios que la carrière de footballeur de Falcao avait débuté, avant qu’il ne rejoigne en 2001 le centre de formation du recordman argentin River Plate. Son transfert à Porto en 2009 l’avait ensuite conduit pour la première fois en Europe.

Aujourd’hui, la boucle est bouclée : l’attaquant devrait terminer sa carrière dans la capitale colombienne, alors que le club a annoncé son arrivée avec le hashtag « une dernière danse ».

Il aura 40 ans dans un mois, mais il n’est pas encore fatigué.

Le vibrant hommage du Millonarios à Radamel Falcao

