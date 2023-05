Oughourlian, l’aventure colombienne avant l’idylle lensois

Comme avant chaque match à domicile, Cristian Forero a rendez-vous au bien-nommé Palacio del Colesterol, à une centaine de mètres du stade El Campin de Bogota. Il y partage une picada – des morceaux de viande et des pommes de terre baignant dans l’huile – et commente la compo avec ses potes supporters. Son club, le Millonarios FC a terminé second du championnat d’ouverture, suffisant pour être tête de série des play-offs qui ont débuté ce 21 mai. « Je suis optimiste, indique Cristian. L’équipe joue bien, nous avons une idée de jeu claire. » Des certitudes suffisantes pour être sacré champion ? « Je ne sais pas, répond le leader d’Asobim, l’association qui regroupe les barras traditionnelles de Millonarios. Il nous manque toujours un ou deux joueurs capables de faire la différence. Amber manque d’ambition. » Amber, c’est Amber Capital, un fonds d’investissement basé à Londres et propriétaire du mythique club de la capitale colombienne à hauteur de 86 %. Son fondateur n’est autre que Joseph Oughourlian, actionnaire du Calcio Padoue en Italie, du Real Saragosse en Espagne et, surtout, propriétaire du RC Lens.

L’homme d’affaires français d’origine arménienne peut avoir le sourire. Lorsqu’il achète le RC Lens en 2016, le club végète en seconde division. Aujourd’hui, les Sang et Or occupent la deuxième place de Ligue 1 à deux journées de la fin et sont en passe de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, une première depuis vingt ans. Les observateurs louent la cohérence du modèle de développement du club tandis que le jeu offensif proposé par les hommes de Franck Haise régale les amateurs de foot week-end après week-end.

Qui veut faire gagner des Millonarios ?

La belle histoire entre Joseph Oughourlian et le ballon rond a pourtant commencé à 8000 km du stade Bollaert, sur les contreforts des Andes colombiennes, d’où sa grand-mère tient une partie de ses origines. En 2012, Millonarios est géré par Juan Carlos Ortiz, de l’entreprise de courtage financier Interbolsa. Or, l’affaire s’avère être une arnaque à grande échelle. Éclate alors le scandale financier éponyme, l’un des plus importants qu’ait connu le pays. Interbolsa fait faillite. Ortiz tente de « prendre l’argent de Millonarios pour résoudre ces problèmes personnels », selon les mots de Joseph Oughourlian, précipitant le club dans l’abîme. L’homme d’affaires français s’allie à un ami, l’investisseur Gustavo Serpa, pour récupérer les parts de l’escroc. Dès 2015, Amber Capital devient actionnaire majoritaire du club Albi-Azul. « Monsieur Joseph a sauvé Millonarios », résume Luis Martinez, directeur de la plateforme losmillonarios.net.

Un titre tous les six ou sept ans, c’est un échec total. C’était il y a longtemps mais Millonarios a été la meilleure équipe du monde. Nous devrions toujours avoir une équipe armée pour jouer le titre. Cristian Forero

Depuis, les caisses du club sont remplies. « Amber et Joseph ont fait de Millonarios une équipe très solide sur le plan administratif et financier », reconnait Luis Martinez. En 2022, le club a généré près de deux millions d’euros de bénéfices. Cet accomplissement n’a rien d’anodin au regard de l’histoire mouvementée du club. « Millonarios a eu d’énormes problèmes financiers car l’argent du narcotrafic avait infiltré le club, poursuit le spécialiste. Nous avons perdu 24 ans entre 1988 et 2012. » Tandis que le coup d’envoi contre Peñarol en Copa Sudamericana approche, Cristian Forero « applaudit la gestion administrative » mais se montre plus sceptique quant au propriétaire français et son projet sportif. Lorsqu’il évoque le titre de champion de 2017, le supporter s’emporte : « Un titre tous les six ou sept ans, c’est un échec total. C’était il y a longtemps mais Millonarios a été la meilleure équipe du monde. Di Stefano et Pedernera ont joué chez nous. Nous avons battu le Real Madrid. Nous devrions toujours avoir une équipe armée pour jouer le titre ».

Tradition trading et préférence nationale

Dans les travées bleues et blanches du Campin, la frustration se mêle à la relative satisfaction de voir l’équipe bien figurer sur la scène nationale depuis l’arrivée aux commandes d’Amber Capital. Nombreux sont les hinchas à penser que Joseph Oughourlian et ses associés pourraient faire plus. « Les propriétaires de Millonarios ont beaucoup plus de moyens que les autres grands clubs colombiens mais l’équipe ne bénéficie pas des investissements qu’elle mérite et cela me dérange », commente Gustavo Caraballo, journaliste amoureux du club. Gustavo Serpa, président du comité exécutif et représentant de Joseph Oughourlian rejette cette critique. « Notre objectif permanent est de gagner et de toujours être à la première place », affirmait-il en mars de l’année dernière lors de l’assemblée générale des actionnaires. Et d’ajouter : « Avec le temps, l’objectif sera d’obtenir un trophée international ». Cristian Forero, également actionnaire minoritaire, a du mal à y croire : « Leur vision, c’est de vendre des joueurs pour faire rentrer de l’argent et rien de plus. » Un sentiment que partage l’ancien international colombien Fabian Vargas, passé par le club entre 2014 et 2015 : « Le changement de discours surprend, parce qu’en 2017, on parlait de gagner des titres. Aujourd’hui l’important c’est de figurer dans les tournois internationaux, vendre des joueurs, aller en finale mais plus tellement de gagner des titres ».

Joseph est français. Je ne sais s’il est fan de Lens mais l’équipe va surement aller en Ligue des champions. Pour lui, le club le plus important, c’est Lens. Luis Martinez

Les hinchas de Millonarios reprochent aussi au « Señor Joseph » son manque d’implication directe dans la gestion du club. Basé à Londres, l’homme d’affaires assiste rarement aux matchs des Albi-Azules. « La vérité, c’est qu’on ne le connait pas vraiment. On sait que Gustavo Serpa le représente ici mais on aimerait qu’il vienne nous voir, nous écoute, nous dise ce qu’il souhaite faire de notre club », explique Cristian Forero. De son côté, Luis Martinez comprend que Millonarios n’est peut-être plus la priorité de l’homme d’affaires : « Joseph est français. Je ne sais s’il est fan de Lens mais l’équipe va surement aller en Ligue des champions. Pour lui, le club le plus important, c’est Lens. »

Le lien transatlantique établi entre les deux clubs permet en tout cas l’arrivée de quelques joueurs du cru dans le Pas-de-Calais. Le gardien vénézuélien Walter Fariñez débarque en 2020. Arrivé l’année suivante, le défenseur latéral Deiver Machado s’est depuis imposé comme une valeur sûre du collectif lensois, après avoir fait les beaux jours de Millonarios au début de l’ère Amber Capital. Une nouvelle pépite colombienne pourrait suivre : la presse locale annonce un accord autour de 4 millions d’euros pour l’arrivée cet été d’Oscar Cortes, milieu offensif de 19 ans. Il s’agirait de la vente la plus importante de l’histoire de Millonarios. « J’espère que cet argent servira notre club, confie Cristian Forero. Un transfert entre nous et Lens, c’est prendre l’argent dans une poche et le mettre dans l’autre. C’est ça d’avoir le même proprio. »

