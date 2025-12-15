Lens peut-il concurrencer le PSG jusqu’au bout pour le titre ?

Assuré de passer les Fêtes en tête de la Ligue 1, le RC Lens serait-il finalement la principale menace pour le PSG dans la course au titre ? Moins attendus que d’autres pour se mêler à la lutte, les Sang et Or démontrent chaque week-end qu’ils ont de sacrés arguments à faire valoir.

Dans le Pas-de-Calais, personne n’a oublié le printemps 2023, quand le RC Lens de Franck Haise était venu échouer à un petit point du PSG, frôlant l’exploit sans pouvoir l’accomplir. Trois saisons plus tard, c’est une nouvelle fois du nord que pourrait venir la menace pour le PSG, qui s’imaginait plutôt devoir lorgner vers le sud (et la Canebière notamment) à l’entame de la saison. Car oui, voir Florian Thauvin et compagnie jouer des coudes aux premières places de la Ligue 1 n’a plus grand-chose d’une surprise à ce stade de la saison. Au point d’imaginer pouvoir succéder au voisin lillois, dernier club à avoir détrôné celui de la capitale ?

Les Fêtes ont déjà commencé

Au moment de voir Pierre Sage reprendre les rênes d’une équipe largement chamboulée au mercato estival, rien ne laissait pourtant présager une telle réussite. Le constat est pourtant implacable : en dominant méthodiquement le Nice de son ancien chouchou, Lens s’est offert le droit de terminer l’année confortablement installé dans un fauteuil de leader qui prend de plus en plus la forme de son arrière-train. « On fêtera Noël avec la première place, c’est une belle chose pour toutes les familles de la région et on est très contents de leur amener ça », se félicitait d’ailleurs le nouveau maître des lieux face à la presse à l’issue de la rencontre. Après une Sainte-Barbe on ne peut plus réussie en ce dimanche après-midi, les Fêtes de fin d’année s’annoncent donc tout aussi radieuses dans les alentours du stade Bollaert.

« On voulait poursuivre cette série et garder la première place, enchaînait pour Ligue 1+ Matthieu Udol, l’un des héros du jour. Le fait d’être leaders pendant une vingtaine de jours, terminer l’année 2025 en tête, c’était important pour nous. Encore plus avec la célébration de la Sainte-Barbe, qui est importante ici. Maintenant qu’on a pris la place, on veut pousser ça le plus loin possible. » Et l’ancien Messin, transfiguré dans le Pas-de-Calais, de se marrer à propos de ses deux nouveaux caviars à destination d’Odsonne Edouard : « C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux. » Au vu de la récente dynamique, les célébrations pourraient bien durer encore un peu.

Noël au balcon… et Pâques aussi ?

Les Lensois comptent en effet désormais six victoires consécutives, leur deuxième plus longue série en Ligue 1 au XXIe siècle. De quoi rafler le titre honorifique de champions d’automne, même si ce dernier ne correspond plus avec la mi-championnat. Cet élan pourrait bien durer, au sein d’un club à la structure solide et qui sait ce qu’il fait, à l’image du rachat de son stade, première belle nouvelle d’une journée radieuse. « Honnêtement, c’est logique. Ces personnes-là, à la tête du club, méritent vraiment, reconnaissait ainsi l’ancien entraîneur local Will Still, invité du Canal Football Club ce dimanche. C’était le but de l’année dernière, sans me jeter des fleurs. On m’a dit que c’était une période de transition. Ils ont pris la suite en faisant quelque chose de ciblé et d’intelligent. »

4 - Quatre équipes comptent au moins 32 points après 16 matches de L1 2025/26 (Lens, PSG, OM, Lille), ce qui n'était auparavant arrivé que deux fois à ce stade d'une saison dans l'histoire de la Ligue 1 (après 1953/54 et 2017/18 - en comptant 3 pts pour une victoire). Densité. pic.twitter.com/AWoJ1Qz0IR — OptaJean (@OptaJean) December 14, 2025

Être parvenus à convaincre Florian Thauvin d’enfin rejoindre le Pas-de-Calais n’est en effet pas la seule réussite de Jean-Louis Leca et de sa cellule de recrutement. Contre Nice, ce sont encore pas moins de sept recrues qui étaient alignées d’entrée, parmi lesquelles le double passeur et le double buteur. Mais également Samson Baidoo, Mamadou Sangaré, Robin Risser ou encore le jeune Ismaëlo Ganiou, soit autant de (très) bonnes pioches. « Pour moi, le classement d’aujourd’hui n’est pas du tout révélateur de ce que peut être encore l’équipe dans un certain moment, ambitionnait même Pierre Sage avant le choc face aux Aiglons. À partir du moment où on a encore des marches à franchir, de la marge à combler et beaucoup de plaisir à prendre, je vais surtout rester très focus sur ce qu’on a à faire et faire en sorte qu’on atteigne d’autres objectifs qu’on peut maintenant se fixer. »

Comprendre : ne comptez pas sur les Sang et Or pour se contenter de ce qu’ils ont déjà ou lâcher prise. Le PSG est prévenu : s’il ne redevient pas la machine inarrêtable aperçue la saison dernière avant d’être enrayée par les états de forme disparate de son effectif, la menace pourrait bien se concrétiser. D’autant que cette fois les Lensois sont au courant : pas question de laisser traîner le moindre point en route.

