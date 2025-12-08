Matthieu Udol peut-il rêver de la Coupe du monde avec les Bleus ?

L’Udol de tout un peuple ?

Après le tirage au sort de la phase de poules en fin de semaine dernière, la Coupe du monde 2026 commence à se faire une place dans les têtes des supporters comme dans celles des joueurs. Alors que la liste de Didier Deschamps sera annoncée dans la deuxième partie du mois de mai, certains joueurs peuvent encore rêver d’une convocation, à commencer par Matthieu Udol.

Interrogé par le diffuseur Ligue 1+ ce dimanche, dans l’émission Le Club, le latéral gauche du RC Lens a envie de croire qu’il existe une possibilité de voir l’Amérique du Nord en juin : « Je ne me donne pas de limites. Si je mérite (d’être appelé en équipe de France), pourquoi pas être appelé un jour. Ce n’est pas une obsession, mais ça serait merveilleux que ça puisse arriver. »

"Pourquoi pas être appelé un jour, ce serait merveilleux" 🇫🇷 Matthieu Udol à la Coupe du Monde, on ne dit pas non 👀 pic.twitter.com/UwVOrWW2sT — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

La recrue de l’été en Ligue 1

Recruté par le RC Lens cet été après 19 saisons au FC Metz, le latéral de 29 ans s’est imposé comme un élément central de l’équipe leader de Ligue 1, lui qui a disputé l’intégralité des minutes possibles en championnat cette saison. Virevoltant sur le terrain, il revisite complètement le poste de piston, à l’image d’Achraf Hakimi : parfois défenseur, parfois milieu de terrain, voire numéro 10 dans certaines situations.

Un retour inespéré pour un joueur qui a connu quatre ruptures des ligaments croisés au cours de sa carrière (la dernière en 2021). Celui qui a récemment confié qu’il avait « songé à arrêter, parce que ce n’est pas anodin de se blesser autant » pourrait bien faire partie de la liste des Bleus qui s’envolera pour l’Amérique début juin.

À moins que Didier Deschamps ne lui préfère les frères Hernandez…

