Theo Hernandez met-il en jeu sa carrière avec les Bleus ?

L’horizon s’éclaircit-il en sélection pour Ferland Mendy, Adrien Truffert, Quentin Merlin, Lucas Digne, voire Lucas Hernandez ? À un an du Mondial 2026, et alors que le côté droit peine à se montrer solide derrière Jules Koundé, le poste de latéral gauche n’a peut-être jamais autant été soumis à la concurrence depuis le début de l’ère Didier Deschamps. Mais voilà que le mercato pourrait faire tomber un nouveau domino, sans que l’on en connaisse encore les conséquences : Theo Hernandez va quitter l’Europe et l’AC Milan dans les prochains jours, direction Al-Hilal, qui va débourser 25 millions d’euros pour l’international français.

De la capitale de la mode à la destination à la mode

Si l’affaire était dans les tuyaux depuis début juin, il a longtemps semblé improbable de voir Theo Hernandez s’envoler vers l’Arabie saoudite à un an du Mondial, surtout que l’ambitieuse formation de Côme lui faisait aussi la cour. Alors que son profil avait de quoi tenter plus d’une grosse cylindrée européenne, il a finalement mis les voiles vers Al-Hilal, récent deuxième du championnat saoudien et récent quart-de-finaliste de la Coupe du monde des clubs. À 27 ans, le natif de Marseille fait donc un choix avant tout financier (qui refuserait plus de 20 millions par saison ?), alors qu’il devrait voir son salaire être multiplié par quatre, voire cinq, mais gardera des ambitions continentales, Al-Hilal visant la Ligue des champions asiatique chaque année et l’ayant déjà remportée à quatre reprises.

Gazzetta : L'histoire est terminée entre Milan et Théo #Hernandez. L'international français va signer à Al-Hilal pour 25M. Thiaw, Musah, Royal, Bennacer, Vazquez et Adli devraient également partir 🔜 pic.twitter.com/VYkdb09eaH — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 8, 2025

Son histoire avec les Rossoneri semblait de toute façon condamnée à la rupture après une expulsion ridicule contre Eindhoven, au cœur d’une saison où il a pourtant dépassé la légende Paolo Maldini. Surtout, les nombreux soucis extrasportifs n’ont pas poussé le Milan à le retenir ni les prétendants à se bousculer au portillon. Reste désormais à savoir ce que l’avenir réserve à l’international aux 38 sélections. Avec l’équipe de France, il a connu une dernière année en clair-obscur. Parmi les meilleurs joueurs tricolores de l’Euro l’an dernier, le futur Riyadien a ensuite suivi une trajectoire descendante, qui a connu son point le plus bas contre l’Espagne en Ligue des nations. D’autant que Lucas Digne s’est montré plutôt convaincant lorsqu’il a eu l’opportunité de se montrer.

Adieu le Mondial 2026 ?

S’il devrait bénéficier du crédit accumulé depuis ses débuts en sélection lors de la prochaine liste, le statut d’intouchable de l’ex-Milanais pourrait en prendre un coup, et la position d’exilé d’Hernandez n’augure pas grand-chose de bon pour le gaucher. Si N’Golo Kanté a réussi à avoir les faveurs de Didier Deschamps et à être rappelé en sélection depuis son exode vers l’Arabie saoudite, il bénéficie d’une autre aura que celle du latéral et a presque toujours été l’un des hommes de bases du double D, qui apprécie quand même le profil du frangin Hernandez. L’autre cas de figure, moins rassurant, est celui de Moussa Diaby. Parti à Al-Ittihad il y a un an, l’ancien Parisien n’a plus été appelé en équipe de France depuis, signe que le sélectionneur n’est pas un fan absolu de ce choix de carrière, même si l’explosion de Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, voire Rayan Cherki aujourd’hui, ont contribué à le faire reculer dans la hiérarchie.

55 - Since he joined AC Milan (since 2019/20), #Theo Hernández has been involved in the most goals for a defender in Serie A: 55 (31 goals + 24 assists). Train. pic.twitter.com/Usc8Yl20VH — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 23, 2025

Auteur de 31 buts et 24 passes décisives en championnat depuis qu’il a débarqué en Serie A à l’automne 2019, le latéral bénéficiait d’une exposition sans pareil qu’il n’aura pas en Saudi Pro League. Pourtant, à en croire les stats plutôt ronflantes de la plupart des stars parties en Arabie saoudite, ses chiffres ne devraient pas faiblir, et même plutôt augmenter. De quoi laisser une lueur d’espoir à Hernandez, qui n’a certainement de son côté aucune envie de s’arrêter en si bon chemin. La première liste de la saison, en septembre, devrait apporter son lot de réponses, alors que Didier Deschamps sera forcément interrogé sur le sujet. D’ici là, place aux spéculations.

