Vitinha annonce la couleur pour 2026

Encore une preuve que l’appétit vient en mangeant.

Métronome d’un PSG (presque) inarrêtable en 2025, Vitinha s’est affirmé comme une star de tout premier plan dans le monde du football au cours de l’année écoulée. Mais ne lui demandez pas de s’en satisfaire. « Ce fut une année parfaite, mais je vise encore plus haut », a-t-il confié à O Jogo, après s’être vu remettre le trophée de joueur portugais de l’année par le journal. Une ambition qui concerne en premier lieu le PSG, bien décidé à défendre tous ses titres (et en particulier la Ligue des champions) : « En club, nous voulons gagner tous les matchs pour lesquels nous sommes en lice ».

La Coupe du monde en ligne de mire

Il n’empêche, c’est également vers la Coupe du monde que se tourne le milieu de terrain formé au FC Porto. Avec le rêve de broder une première étoile sur le maillot de la Seleçao. « Bien sûr, la Coupe du Monde tant attendue et convoitée, serait sans précédent et historique. Il y a une grande envie de jouer cette Coupe du Monde et nous espérons qu’elle arrivera vite, car nous voulons vraiment nous battre et gagner, se projette-t-il encore. Nous ne sommes pas favoris, nous sommes des prétendants. Je pense que nous devons aborder la compétition dans cette optique. »

Un succès mondial qui pourrait asseoir encore un peu plus son statut. Et lui permettre de prétendre au Ballon d’Or ? « C’est quelque chose qui laisse une empreinte indélébile, estime-t-il à propos de sa troisième place en 2025. J’étais conscient d’avoir réalisé de bonnes performances individuelles dans toutes les compétitions avec le PSG et, de surcroît, d’avoir remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, en étant toujours au plus haut niveau. J’étais confiant de pouvoir être bien placé et viser un bon classement. » Avant de viser encore plus haut en 2026 ?

Vous ne pourrez pas dire qu’il n’avait pas prévenu.

Le guide ultime pour se sortir des discussions foot des repas de Noël